Badalona celebrará la Final Four de la Basketball Champions League de 2026

Badalona será la sede de la Final Four de la Basketball Champions League (BCL) de la FIBA, que reunirá a los cuatro mejores equipos de la competición y se celebrará del 7 al 9 de mayo de 2026 en el Pavelló Olímpic. Será la primera final europea que se dispute en la ciudad y convertirá a Badalona, durante ese fin de semana, en uno de los centros neurálgicos del baloncesto continental.

El anuncio se ha hecho oficial este viernes, tras la reunión mantenida esta semana en la Patrick Baumann House of Basketball (Mies, Suiza) entre el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, y el CEO de la BCL, Patrick Comninos. En el encuentro también participaron la tercera teniente de alcaldía, Rosa del Amo; el presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa; y el presidente del Joventut, Juanan Morales.

La elección de Badalona supone el regreso de la fase final de la BCL a España nueve años después de la Final Four celebrada en La Laguna (Tenerife). La competición, impulsada por Ameresco SUNEL, afronta su décima edición con el objetivo —según la organización— de anunciar con mayor antelación la sede de su gran cita del curso.

Garcia Albiol remarcó que atraer eventos de primer nivel es una prioridad del gobierno municipal: “Uno de los grandes objetivos es atraer acontecimientos deportivos internacionales que proyecten Badalona tanto a escala nacional como internacional”, señaló. El alcalde defendió la apuesta por acoger una final de este calibre en una ciudad que definió como “cuna del baloncesto español” y aseguró que el evento permitirá “convertir Badalona en la capital europea del baloncesto durante unos días y consolidarla como un referente deportivo”.

Más allá de la competición, el Ayuntamiento prevé un programa de actividades paralelas con escuelas y clubes y la instalación de una fan zone en el entorno del Palau Municipal d’Esports. “Durante las semanas previas organizaremos actividades deportivas y sociales para acercar aún más el baloncesto a todos los barrios”, explicó Albiol, que también recordó la coincidencia con las Festes de Maig, el mismo fin de semana del torneo.

Por su parte, Comninos valoró la elección de la ciudad y el retorno del evento a España: “Con Badalona hemos encontrado un socio dispuesto, y la decisión de volver fue sencilla”, afirmó. El CEO de la BCL subrayó el peso simbólico del escenario: “El Pavelló Olímpic respira historia y estamos orgullosos de formar parte de ella”.

Un recinto con historia

Con capacidad para 12.760 espectadores, el Pavelló Olímpic de Badalona es uno de los grandes templos del baloncesto europeo. En su pista se disputó la final olímpica de Barcelona 1992, con el mítico Dream Team estadounidense frente a la Croacia de Dražen Petrović, y más recientemente fue sede de la Copa del Rey de 2023, que ganó Unicaja.

Entradas, en las próximas semanas

La Basketball Champions League es una asociación entre FIBA ClubCo y 11 ligas europeas, con un sistema de clasificación a través de las competiciones nacionales. La organización ha informado de que los detalles sobre la venta de entradas se publicarán en las próximas semanas.