Xavi Pascual pide un buen recibimiento para Peñarroya: "Es uno de los nuestros"

En otros tiempos, la visita del Partizan de Belgrado sería anodina. Un partido más del largo calendario (la jornada 21 de 38) de la Euroliga. La marcha de Jabari Parker al cuadro serbio el pasado verano le infundió de una futura pizca de morbo, siendo como era el ala-pívot uno de los tipos más apreciados por la grada del Palau Blaugrana. Pero la reciente incorporación -el 23 de diciembre- de Joan Peñarroya, el exentrenador del Barça hasta el pasado mes de noviembre, vuelca el pimentero completo sobre el parquet.

"Joan ha sido nuestro entrenador y espero que el Palau lo reciba muy bien. Más allá de las dificultades de la vida, a veces las cosas salen bien o no. Joan es muy buen tío y lo puso todo para intentar hacerlo lo mejor posible. Todo es muy valorable por la gente, pero es uno de los nuestros", proclamaba Xavi Pascual, su sustituto, tendiendo una alfombra roja de bienvenida Peñarroya. El técnico de Manresa se marchó solo. Su staff se quedó. De hecho, su segundo, Óscar Orellana, dirigió tres partidos, saldados los tres con victoria, hasta la incorporación de Pascual.

Joan Peñarroya, en el partido que disputó su equipo en la cancha del Valencia Basket. / Miguel Ángel Polo / EFE

Dos meses después

La hinchada vio por última vez a su antiguo entrenador el 7 de noviembre. Aquel día el Madrid vencía en el duelo de la Euroliga después de que el equipo hubiera perdido en casa con el Murcia. Dos días después, volvía a caer en Girona y de ese tropiezo ya no se libró Peñarroya, destituido por los malos resultados y con la clasificación para la Copa del Rey amenazada. La última victoria que celebró Peñarroya con el Barça, casualidades de la vida, fue en la cancha del Partizan (76-78). Ahora regresa con el conjunto de Belgrado, donde ha sustituido a una leyenda como Zeljko Obradovic.

Tornike Shengelia estaba de acuerdo con Pascual. Opinó que a su antiguo entrenador le falta una recompensa. "Merece que el Palau Blaugrana le reciba con cariño y aplausos, así le recibiré yo", adelantó el pivot georgiano del técnico que le fichó el pasado verano. Shengelia se siente "agradecido" por "todo lo que Peñarroya hizo por mí y por el equipo", recordando que "también disfrutamos con él en algunos momentos".

Tornike Shengelia clava un mate en el último partido del Barça, en un Palau vacío, frente al Macccabi Tel Aviv. / MANAURE QUINTERO / AFP

"[Peñarroya] Merece que el Palau Blaugrana le reciba con cariño y aplausos, así le recibiré yo" Tornike Shengelia — Jugador del Barça

Un Partizan motivado

Pascual espera a un Partizan "motivado" y liberado de sentir la presión de jugar en casa. Es el último de la tabla, con 6 victorias y 14 derrotas, aunque empatado con el Baskonia, el Anadolu Efes y el Villeurbanne. El Barça es quinto (13-7).

"Con el cambio de entrenador se les ha visto un poco más sólidos. Contra el Valencia compitieron bien. Tienen buenos jugadores, como Parker y Calathes, que han sido importantes en el Barça, o Fernando que lo fue en el Madrid, igual que Osetkowski en el Unicaja", analizó Pascual, que espera poder contar con Darío Brizuela y Jan Vesely, ausentes en el fantástico triunfo sobre el Real Madrid (100-105) que rompió una racha de nueve derrotas seguidas ante los blancos, seis con Peñarroya.

Jabari Parker y Joan Peñarroya, en un entrenamiento de la pasada temporada. / Javi Ferrándiz / SPO

Shengelia añadía otra dificultad al duelo que enfrenta al Barça con el colista: la propia presencia de Peñarroya. "Tácticamente quizás va a ser complicado porque nos conoce muy bien", apuntó. La clave, a su juicio, residía en que él y sus compañeros estén "enchufados los 40 minutos". Peñarroya ha perdido los tres partidos con el Partizan (contra el Maccabi, en su debut (87-112), en Valencia y en Mónaco) y ha ganado los dos de la Liga Adriática.