Víctor Font pone en el foco al 'compliance' del FC Barcelona, al que acusa de "inacción" y "desgobierno"

La plataforma Nosaltres, que lidera el aspirante a la presidencia Víctor Font, ha puesto en el foco al Área de Compliance del FC Barcelona, a la que acusa de "inacción" y "desgobierno". "Parece más preocupada por mirar las redes sociales que investigar las muchas operaciones cuestionables que se han producido en el club desde un punto de vista ético e incluso legal", denuncia.

Revela Nosaltres que el director de Compliance, Sergi Atienza, se ha puesto últimamente en contacto con Font para cuestionarle por el contenido de varios mensajes en las redes sociales. "Es grave que el Área de Compliance, en lugar de realizar su trabajo de control, se dedique a enviar mensajes a los socios que explican hechos conocidos y probados, en lugar de actuar para que estas actuaciones extrañas y sospechosas dejen de repetirse", denuncia.

Darren Dein, agente de futbolistas e intermediario para Laporta. / El Periódico

Nosaltres expresa su extrañeza de que Compliance "no haya realizado ninguna actuación sobre cuestiones como la adjudicación del nuevo Camp Nou a Limak, la empresa que tenía peor puntuación de los técnicos en el concurso; tampoco en los tratos con New Era Visionary Group (empresa de reciente creación que el club afirmó que era el “líder mundial en conectividad”, con un socio local condenado por falsificación, y a la que también se le vendieron palcos VIP); o en el acuerdo para que Congo, un país que está muy lejos de los valores que representa el Barça, patrocine algunas equipaciones del club, entre otras".

Joan Laporta y Ruslan Bîrlâdeanu. / ZOWY VOETEN

El comunicado del grupo pone en cuestión la falta de actuación de 'Compliance' ante casos como el acuerdo del Barça con ZKP, "una empresa de origen opaco y turbio"; el pacto con el proveedor ISL, una empresa norteamericana que pagó 350.000 euros en una cuenta de los directivos en noviembre del 2021 y a la que seis meses después se le concedió la organización de dos partidos del primer equipo en EEUU; la comisión de 50 millones por la renovación a Darren Dein con Nike o el fichaje puesto bajo sospecha de Vitor Roque, que "ha generado pérdidas de varias decenas de millones de euros".

"Más que escrutar a los directivos y ejecutivos del club, parece que el señor Atienza se dedique a escrutar a los socios que piden explicaciones", remata el comunicado de Nosaltres.