Trae Young pone rumbo a Washington tras siete años de altibajos con los Atlanta Hawks

A falta de un mes para que cierre la ventana de traspasos en la NBA, los Atlanta Hawks han sido el primer equipo en apretar el gatillo. Trae Young se marcha a Washington después de 7 temporadas y media con la franquicia que apostó por él en el draft de 2018. Desde entonces, el base de 27 años se ha convertido en el máximo asistente y triplista en la historia de los Hawks, alcanzado unas finales de conferencia en 2021. En los últimos tiempos, varias lesiones le han apartado de la pista y el equipo ha evolucionado sin él hasta convertirle en prescindible. Con Young en el quinteto, los Hawks suman un balance de 2 derrotas y 8 victorias esta temporada, 16-13 sin él. Era cuestión de tiempo que el cuatro veces All-Star fuera traspasado.

La separación entre ambas partes no es ninguna sorpresa. Los Hawks han dejado de creer en Young como aquel base capaz de hacer mejor a sus compañeros, a pesar de terminar la pasada temporada como líder en asistencias por partido, y han construido un equipo en torno a jóvenes aleros con más físico y más defensa que él. Jalen Johnson, Nickeil Alexander-Walker, Dyson Daniels, Onyeka Okongwu y Zaccharie Risacher ha sido el quinteto que más minutos y mejor rendimiento le ha dado a Quin Snyder, el entrenador desde la pasada temporada. Johnson ha pulverizado a Young en votos para el All-Star del próximo mes, mientras que Daniels fue premiado como el jugador más mejorado de la NBA el año pasado.

Detalles del acuerdo

A cambio de Young, los Hawks reciben a CJ McCollum y Corey Kispert, dos jugadores para insertar de manera inmediata en la rotación. McCollum, el base de 34 años que destacó en Portland durante nueve temporadas, no supone una mejora significativa respecto a Young en cuanto a números, pero su liderazgo, disponibilidad y fiabilidad dentro y fuera de la cancha son atributos muy valiosos para un grupo en ascenso como son los Hawks a día de hoy. Kispert es otro especialista desde el triple que todavía tiene margen de mejora a sus 26 años y encaja perfectamente con un equipo que se sitúa entre los cinco mejores de la liga desde la larga distancia.

Traspasado por Doncic

Para Trae Young supone la segunda vez que es traspasado en su carrera, aunque la primera fuera antes de jugar un solo partido con su viejo equipo. El base fue seleccionado en la quinta posición del draft de 2018 por los Dallas Mavericks, día en que cruzó caminos con Luka Doncic, inicialmente seleccionado en la tercera posición por los Hawks. Finalmente, ambos equipos llegaron a un acuerdo para intercambiar a sus rookies, y el esloveno terminó recalando en Dallas. Siete años más tarde, los dos bases han sido traspasados en el espacio de once meses. Luka Doncic ahora viste la elástica de Los Angeles Lakers y Trae Young pronto lucirá los colores de los Wizards, que no logran clasificar a playoffs desde la temporada 2020-21 y esperan hacerlo con la incorporación de una estrella en horas bajas que busca recuperar el vuelo en la capital de Estados Unidos.