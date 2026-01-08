Dakar
'Palo' a Schareina en el Dakar: 10 minutos de sanción
El valenciano se saltó el trámite de pasar por las banderas que marcan la salida de la especial y fue severamente castigado: Cae de la segunda a la cuarta plaza de la general , a casi 12 minutos
La organización del Dakar ha confirmado una durísima penalización de 10 minutos para Tosha Schareina en la quinta etapa. El español cae de la segunda a la cuarta posición de la general de motos y lo que es peor, su diferencia con el líder Sanders pasa de 2 a casi 12 minutos. Sus opciones al Touareg se complican seriamente, aunque todavía hay margen de reacción.
Schareina ha sido sanciónado tras llegar a la meta en Hail por no haber pasado por la zona de banderas que marcaban el inicio de la etapa. Se trata de un elemento presente en cada salida y que indica que que ya estás dentro de la especial.
Al tratarse de una salida desde el campamento de la maratón, Tosha no pasó por esas banderas, por confusión, y se dirigió directamente a la salida de la especial. El resultado un castigo ejemplar y que puede costarle muy caro.
Suscríbete para seguir leyendo
- Supercopa de España 2026: horario y dónde ver los partidos
- Debacle de Carlos Sainz y Ford en el Dakar
- Andrés Jiménez: 'Me defendieron Jordan, Pippen, Barkley, Malone... Fue el regalo de mi vida
- Supercopa 2026 | El Barcelona - Athletic, en directo: previa de la semifinal de Supercopa y última hora en Arabia Saudí
- Cancelo lanza un dardo en Instagram tras el acuerdo con el Barça
- El Barça desata una tormenta de fútbol en el desierto
- Ter Stegen se lesiona en Arabia y regresa de inmediato a Barcelona
- El Barça llega a un principio de acuerdo para el retorno de Cancelo