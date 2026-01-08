Los Miami Dolphins cesan al entrenador Mike McDaniel en plena oleada de despidos en la NFL

Los Miami Dolphins de la NFL han despedido a su entrenador, Mike McDaniel, después de no lograr clasificar al equipo para los playoffs en esta campaña, según anunció este jueves el propietario del equipo, Stephen Ross.

"Esta mañana informé a Mike McDaniel de que ha sido relevado de sus funciones como entrenador principal. Quiero mucho a Mike y quiero agradecerle su arduo trabajo, su compromiso y la energía que aportó a nuestra organización", afirmó el dueño del equipo.

McDaniel, quien acumuló campañas decepcionantes en 2024 y 2025, fue el primer entrenador en jefe en los Dolphins en durar cuatro temporadas completas desde que Ross se convirtió en propietario mayoritario en 2009.

El entrenador se va después de haber acumulado 35 triunfos y 33 derrotas en cuatro años y clasificar a Miami en dos ocasiones para los playoffs (en ambas su equipo fue eliminado prematuramente). En 2022 perdió ante los Buffalo Bills y en 2023 perdió contra los Kansas City Chiefs.

Mike McDaniel no pudo conceder a los Dolphins su primer triunfo en postemporada desde 2020.

Oleada de despidos

El viernes pasado, Miami contrató como asesor a Troy Aikman, tres veces campeón del Super Bowl con Dallas Cowboys y miembro del Salón de la Fama, quien ayudará al equipo en la búsqueda de un nuevo entrenador y un gerente, dado que Chris Grier dejó el puesto en octubre pasado.

McDaniel es el sexto entrenador despedido al final de la fase regular de la temporada 2025 de la NFL. El primero fue Raheem Morris, quien salió de los Atlanta Falcons el pasado domingo, tras no lograr llevar a su equipo a la postemporada.

El lunes se agregaron a la lista de entrenadores desempleados Kevin Stefanski, despedido de los Cleveland Browns tras seis temporadas; el veterano de 74 años Pete Carroll fue cesado de Las Vegas Raiders, después de una campaña en la que dejó al equipo con tres triunfos y 14 tropiezos, misma marca que provocó la salida de los Arizona Cardinals de Jonathan Gannon.

El martes, John Harbaugh fue el quinto entrenador despedido, tras estar 18 años al frente de los Baltimore Ravens.