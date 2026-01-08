Locura por el Alcaraz - Sinner en Corea: dos millones de euros por una exhibición

A las puertas del primer Grand Slam del año, el Open de Australia que se disputará entre el 18 de enero y el 1 de febrero, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner cargarán sus cajas de ahorro con una exhibición que tendrá lugar el próximo sábado en Corea del Sur, y que se disputará en el Inspire Arena de Incheon, a 60 kilómetros de Seúl.

Fue precisamente en el aeropuerto de la capital donde llegó este jueves Alcaraz, que fue recibido por multitud de aficionados pendientes de fotografiarse con él, según reportó la agencia Efe.

Será una forma lucrativa de Alcaraz para afrontar la batalla por el único Grand Slam que falta en su palmarés, un Open de Australia que hasta la fecha siempre se le ha atravesado. Será el primer torneo en el que no contará en la grada con su entrenador de siempre, Juan Carlos Ferrero, al que despidió el pasado mes de diciembre para conceder los galones a Samuel López.

Busca Alcaraz convertirse en el tenista más joven de la historia en conquistar los cuatro Grand Slams. Para ello, tendrá que cambiar su suerte en Melbourne, donde nunca superó los cuartos de final en sus cuatro participaciones. Sinner, de hecho, viene de enhebrar las dos últimas ediciones. En su día, Australia también fue muy esquivo para Rafa Nadal, con dos títulos en sus vitrinas.

Antes del gran reto, eso sí, los número uno y dos del mundo se probarán en la cita de Corea del Sur, con una bolsa de premios que, según el diario italiano La Gazzetta dello Sport asciende a dos millones de euros. Una ganancia muy similar a la del Open de Australia, que reparte 2,4 millones de euros.