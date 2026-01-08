Josep Pedró, imparable, gana su tercera etapa consecutiva en Original

Josep Pedró está que se sale. El piloto catalán ha logrado su tercera victoria consecutiva en la categoría Original by Motul, tras completar la exigente etapa maratón con un tiempo de 04h 40’ 24’’. Con este triunfo, se mantiene segundo en la clasificación general, a apenas 01’ 27’’ del líder, el francés Benjamin Melot. "He disfrutado encima de la moto con un niño pequeño, creo que llevaba un ritmo súper bueno. Me noto muy, muy fuerte; no sé por qué, pero físicamente me encuentro genial, y eso me permite llevar un ritmo seguro y constante", explicó a los medios tras llegar al campamento.

La etapa de este jueves, la quinta de la primera semana de competición, partió esta mañana de Alula y se dirigía a Hail. Para la mayoría de pilotos era el segundo día de la etapa maratón, pero para los pilotos de Original, que compiten sin asistencia, era una más como el resto. A su llegada, el piloto catalán reflexionó sobre lo exigente que ha sido esta parte del Dakar, y cómo la dureza del recorrido ha puesto a prueba incluso a los pilotos más experimentados. "Nunca había visto dos etapas con tantos pilotos con tantos problemas y caídas… ha sido una auténtica escabechina que marcará un antes y un después en este Dakar. Muchos pilotos punteros van a quedarse fuera de carrera después de estas dos etapas", afirmó al llegar.

"Han sido dos etapas muy duras, con mucha piedra, donde conservar el neumático era básico. El ritmo de los top 15 es exagerado y seguro que va a pasar factura. A pesar de todo, han sido etapas muy chulas y ahora esperamos empezar a entrar en la zona de dunas", aseguró en relación a las condiciones del terreno y la estrategia que ha tenido que aplicar. Con esta victoria, Pedró refuerza su posición como uno de los grandes protagonistas de la categoría Original by Motul, demostrando constancia, estrategia y resistencia en un Dakar que se presenta más competitivo que nunca.