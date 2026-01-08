Gerard Farrés y el abandono más duro del Dakar: "Me mareaba, no veía ni las piedras"

Gerard Farrés y Toni Vingut se vieron obligados a poner punto y final a su aventura en el Rally Dakar 2026 antes de lo previsto. Después de recibir un fuerte impacto en un salto no señalizado, el piloto de Manresa tuvo que decir adiós tras acusar las dolencias físicas causadas por el golpe. Sin nada que reprochar, y con una buena dosis de optimismo a pesar de las circunstancias, ambos prometen volver a intentarlo para poder demostrar que su capacidad de sacrificio no conoce fronteras.

Antes de anunciar su retirada, lo cierto es que su participación por el desierto saudí estaba siendo prometedora. Desde el prólogo, el binomio de Pedregà Team demostró que su experiencia en esta cita los convertía en unos de los principales candidatos a pelear por la general en esta edición. La categoría SSV estaba preparada para la participación del catalán y del ibicenco, que confirmaron las buenas sensaciones en la Etapa 1 a pesar de sufrir dos pinchazos en la misma rueda.

Gerard Farrés, durante el Dakar 2026. / Afp7

A base de paciencia y resiliencia, como siempre han hecho, ambos pilotos siguieron adelante con la principal premisa de evitar errores innecesarios en las etapas venideras. Más prometedora fue su segunda jornada, con una brillante navegación que les sirvió para escalar hasta la undécima posición en la general. Todo iba rodado, hasta que llegó la Etapa 3. Y con ella los problemas.

Un fuerte impacto en un salto no señalizado provocó averías en la suspensión trasera y nuevos pinchazos en el vehículo del binomio. La peor parte, sin embargo, se la llevó el propio Gerard Farrés, que empezó a acusar dolores cervicales tras el golpe. "Salimos con la mala suerte de que caímos muy mal, haciendo un gran impacto más allá de mi lado, y se me hizo de noche", explica a este diario el piloto catalán.

"Sentí mucho dolor"

"De inmediato sentí mucho dolor, pero no le dije nada a Toni. Kilómetro a kilómetro me estaba encontrando mal, me mareaba. Acabamos la etapa, pero ya perdimos muchas horas porque no veía ni las piedras, y eso también hacía que pinchara mucho, fue un desastre", reconoce. "Y al día siguiente intenté salir, pero nada, no iba bien", admite sobre sus problemas tras el fuerte impacto.

Gerard desvela una conversación que tuvo con su copiloto, que entendió en todo momento la situación: "No me sentía bien, y Toni me dijo 'Gerard, ¿quieres que nos retiremos?' Y digo, hombre, no te lo dije porque me duele mucho, pero no puedo", reconoce. "Entonces tomamos esta decisión. No es fácil, porque cuando vas tú con la moto, por ejemplo, decides tú en este caso. Pero en este caso, ir al coche con la otra persona que está bien, son decisiones difíciles", desvela sobre la sensación amarga de tener que abandonar el rally más duro del mundo.

El golpe fue importante, sobre todo en el terreno emocional: "Es duro, es duro. Ayer lloré mucho dentro del coche. Y obviamente habrá un rechazo emocional por todo el esfuerzo que hay detrás, de patrocinadores, de amigos, de familia, sobre todo, del equipo, del Pedregà, de mi copiloto...", reconoce. "Por lo tanto, bueno, todas estas cosas se han de ir digiriendo. Forman parte del deporte, con lo bueno y con lo doloroso, pero eso nos hará más fuertes para el futuro".

Sobre el futuro, Gerard lo tiene claro: "Llevo 19 pasos por el Dakar, así que continuaré en este mundo y estaré luchando también para tener una oportunidad buena, de tener un coche competente para poder luchar con los de delante, y lucharé por eso". Una nueva prueba de superación para un piloto dakariano como pocos en el vivac.