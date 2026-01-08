Motociclismo
Fermín Aldeguer se rompe el fémur antes del inicio de la temporada de MotoGP
El piloto murciano, novato del año en 2025, será operado este viernes en Barcelona
Efe
El piloto murciano Fermín Aldeguer, novato del Año 2025 en MotoGP, se ha fracturado la diáfisis del fémur izquierdo durante un entrenamiento en el circuito de Guadassur en Valencia, según informó este jueves su equipo, el Grisini Racing.
Aldeguer, que compite con el número 54, será operado este viernes en Barcelona, según la escudería, para intentar solucionar el problema antes del inicio de la nueva temporada en la máxima categoría del Mundial de motociclismo.
Los primeros tests
Un duro golpe que recibe el novato del Año 2025, que se enfrenta ahora a una carrera contrarreloj para poder estar listo para el primer test del año, programado en Sepang el 3 de febrero, con vistas a la próxima edición del Mundial, que comenzará en Tailandia en el fin de semana del 27 de febrero al 1 de marzo.
Aldeguer finalizó en octava posición el Mundial de 2025 -que se adjudicó el también español Marc Márquez-, con 214, a 253 del campeón.
