El cortijo de De la Fuente

Ni una semana llevamos de este 2026 y ya tenemos un conflicto en el seno de la selección española de fútbol. Me corrijo: el ‘quilombo’ lo vivimos en el entorno porque lo que es en el interior, las cosas están muy claras. Luis de la Fuente no tiene dudas. Su portero titular, aunque esté en su peor momento, es Unai Simon. El segundo, David Raya (que está a un nivel extraordinario) y el tercero, hoy, Remiro.

Hete aquí que hace un par de años que Joan García ha levantado el brazo, la mano y todo su ser y se ha colocado en el nivel más alto de los cancerberos del mundo. Salvó al Espanyol día sí, día también y desde que llegó al Barça, donde el nivel de exigencia es más alto aunque le lleguen menos balones a la portería, ha demostrado que es el mejor.

Pues al seleccionador español los méritos se la traen al pairo. Quienes le conocen bien aseguran que su lista de convocados para el Mundial -con un par o tres de nombres que pueden bailar- la tiene hecha desde el mes de diciembre. Y en ella ni está ni se le espera a Joan García con un papel preponderante. El chaval, que ha demostrado una inteligencia emocional y una bondad fuera de dudas, tan sólo ha dicho que si le llaman irá encantado.

Raphinha supera a Unai Simón en la semifinal de la Supercopa de Arabia Saudí. / STR / EFE

Pues va a ser que no. De la Fuente tiene a su gente, valga el pareado, y parece que le da exactamente igual la meritocracia. Unai Simon es inamovible. Y, claro, una ve su actuación en la semifinal de la Supercopa y se le caen los palos del sombrajo. En paralelo, asiste a una actuación memorable -otra más- de David Raya hace un par de semanas ante el Brighton y a las que ya nos tiene acostumbrados el azulgrana y te haces cruces al pensar que será el portero del Athlétic el titular de La Roja.

Item más: Unai Simon es el capitán. Y Luis de la Fuente le ha dado el bastón de mando en el vestuario. Destronarle supondría un problema al que no quiere enfrentarse y le considera uno de los suyos, el capataz de su cortijo. Aunque sepa que los guardametas del Arsenal y del Barça son mejores, no quiere afrontar las consecuencias de ponerles por delante. Lo que hay que ver.