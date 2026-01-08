El Arsenal empata ante el Liverpool y da vida al Manchester City (0-0)

Parecía que al Manchester City se le escapaba la Premier después de tres empates consecutivos, pero el Arsenal jugó con pistola de juguete ante el Liverpool. Casi no disparó a puerta, el equipo de Anfield le mantuvo a raya y el 0-0 final mantiene la competición inglesa aún abierta. El equipo de Mikel Arteta conserva una ventaja de seis puntos sobre el City y el Aston Villa después del intenso periodo de partidos navideños.

Este Arsenal-Liverpool prometía sensaciones palpitantes y en cambio fue un encuentro para que se cayeran los párpados de los telespectadores. Muy pocas cosas sucedieron en la cita en el Emirates. Gobernó el cuadro londinense la primera parte sin volver loco a Allison, el portero del Liverpool. Controló el balón el conjunto de Arne Slot en la segunda mitad, pero sin imprimir el ritmo rockandrollero a que nos tenía acostumbrados el año pasado.

Arne Slot, técnico del Liverpool, se desespera en la banda del estadio del Arsenal. / NEIL HALL / EFE

Y de este empate aparentemente buscado encuentra una tabla para mantenerse a flote la plantilla de Pep Guardiola, muy mermada en defensa pero que está a punto de reforzarse con un delantero, el ghanés Antoine Semenyo, de 26 años y procedente del Bournemouth, por 72 millones de euros. Este jueves visitó Manchester para la burocracia previa y es de esperar que este viernes se hará oficial la incorporación.

Necesidad del título

Entretanto, el Arsenal, que tiene un banquillo frondoso y que se permite dejar en la suplencia a futbolistas como Mikel Merino, Eze, Martinelli, Gabriel Jesus o Madueke, se relajó demasiado. Jugó como si tuviera la Premier bajo control. No es seguramente así, pero lo pareció. Y es un club que no ha ganado la Premier en 22 años y que lleva tres temporadas acabando en la segunda posición. El proyecto necesita de una vez el título y ante el Liverpool le faltó mordiente.

Jeremie Frimpong e Ibrahima Konate, del Liverpool, pugnan con Piero Hincapie, del Arsenal. / NEIL HALL / EFE

Un Liverpool que intenta reconocerse a sí mismo poco a poco. Con la igualdad en Londres se ubica en cuarta lugar, en posición de clasificarse para la Champions, pero demasiado lejos del Arsenal, a 14 puntos. Una decepción después de un gasto obsceno en fichajes de verano, aunque ahora anda cojo por la acumulación de lesiones.

Ficha técnica

Arsenal: Raya; Timber, Gabriel, Saliba, Hincapié (Lewis-Skelly, m.57); Zubimendi, Rice, Odegaard (Eze, m.78); Trossard (Martinelli, m.65), Saka (Madueke, m.78) y Gyökeres (Gabriel Jesús, m.64).

Liverpool: Alisson; Bradley (Gomez, m.94), Van Dijk, Konaté, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Wirtz, Frimpong y Gakpo.