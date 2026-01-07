Supercopa 2026 | El Barcelona - Athletic, en directo: previa de la semifinal de Supercopa y última hora en Arabia Saudí

El Barça de Hansi Flick se enfrenta este miércoles (20h) al Athletic en la previa de la semifinal de la Sueprcopa de España que se está celebrando en Yeda, Arabia Saudí. Los azulgrana, que son históricamente los más laureados en esta competición con un total de 15 trofeos, buscarán un nuevo triunfo que les abra las puertas al título. A pesar de la reincorporación de Ronald Araujo, una lesión a última hora de Ter Stegen ha obligado al club a llamar a filas a Diego Kochen, guardameta del filial.

Toda la actualidad del encuentro, en directo:

Un Barça lanzado Los de Hansi Flick se enfrentan al Athletic Club en la primera de las dos semifinales que se jugarán en el estadio King Abdullah de Jeddah con buenas sensaciones tras arrancar el año 2026 con victoria en el derbi ante el Espanyol. Ahora mismo, son ya nueve las victorias consecutivas en LaLiga para los jugadores de Flick y en el resto de competiciones no pierden desde Stamford Brigde (25 de noviembre).

Dulces recuerdos de Flick "Ganar este título el año pasado nos dio mucha energía para el resto de la temporada. Queremos repetir este curso", decía el entrenador alemán, recordando que hace exactamente un año todo eran espinas para un Barça que aterrizaba en Yeda, cuatro derrotas y una sola victoria en sus siete partidos de Liga precedentes, lo que le llevó a cerrar la primera vuelta a seis puntos del liderato, en manos del Atlético de Madrid.