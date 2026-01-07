Supercopa 2026 | El Barcelona - Athletic, en directo: previa de la semifinal de Supercopa y última hora en Arabia Saudí

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ter Stegen se lesiona en Arabia y regresa de inmediato a Barcelona

El Barça de Hansi Flick se enfrenta este miércoles (20h) al Athletic en la previa de la semifinal de la Sueprcopa de España que se está celebrando en Yeda, Arabia Saudí. Los azulgrana, que son históricamente los más laureados en esta competición con un total de 15 trofeos, buscarán un nuevo triunfo que les abra las puertas al título. A pesar de la reincorporación de Ronald Araujo, una lesión a última hora de Ter Stegen ha obligado al club a llamar a filas a Diego Kochen, guardameta del filial.

Toda la actualidad del encuentro, en directo:

