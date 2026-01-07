Muere Martin Chivers, leyenda del Tottenham Hotspur

Martin Chivers, leyenda del Tottenham Hotspur, ha fallecido a los 80 años.

Chivers disputó 367 partidos con los 'Spurs' entre 1968 y 1976 y anotó 174 goles, además de ganar dos Copas de la Liga y una Copa de la UEFA.

También fue internacional con Inglaterra, con la que disputó 24 partidos y marcó 14 goles.

A lo largo de su carrera, que comenzó en el Southampton, también estuvo en el Servette, Norwich City, Brighton & Hove Albion, Dorchester Town y Vard Haugesund, antes de retirarse en el Barnet.

Martin Chivers, en una imagen del pasado mes de abril. / Dave Shopland / AP

"Con una inmensa tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestro legendario delantero Martin Chivers. Extendemos nuestro pésame a la familia de Martin, a sus amigos y a sus compañeros en este momento tan triste. Descansa en paz, Martin. Uno de los más grandes", dijo el Tottenham en un comunicado.

Los jugadores del Tottenham llevaron un brazalete negro en el partido de este miércoles contra el Bournemouth.