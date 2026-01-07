Kevin Keegan, diagnosticado de cáncer

Kevin Keegan, exentrenador de la selección inglesa y del Newcastle, ha sido diagnosticado con un cáncer. El exjugador, de 74 años, ingresó recientemente en el hospital tras presentar unos síntomas abdominales, y las pruebas han demostrado que padece un cáncer, por lo que se someterá a tratamiento.

Un comunicado de la familia de Keegan, compartido por el Newcastle, decía: “Kevin Keegan ingresó recientemente en el hospital para una evaluación adicional de los síntomas abdominales persistentes. Estos análisis han revelado un diagnóstico de cáncer, por el cual Kevin se someterá a tratamiento. Kevin agradece al equipo médico su intervención y atención continua. Durante este difícil momento, la familia solicita privacidad y no hará más comentarios”.

Keegan disfrutó de una exitosa carrera como jugador, incluyendo tres títulos de liga, una Copa de Europa, la FA Cup y dos Copas de la UEFA con el Liverpool, el título de la Bundesliga con el Hamburgo, así como dos Balones de Oro consecutivos en 1978 y 1979. Fue internacional con Inglaterra en 63 ocasiones, anotando 21 goles, jugando en el Mundial de 1982 y posteriormente también fue capitán de la selección inglesa.