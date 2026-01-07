Deco revela que la lesión de Ter Stegen "no es importante"

Antes del partido del Barça ante el Athletic en la Supercopa, Deco atendió a Movistar+ y reveló que la lesión de Marc André Ter Stegen "no es importante". El director deportivo del club azulgrana restó así importancia a la contrariedad generada con el viaje repentino del portero alemán a Barcelona, abandonando la concentración de Yeda.

"Marc tuvo una mala sensación en la rodilla. No es nada grave, pero los jugadores cuando vienen de lesiones se asustan. Ya había tenido algo ahí en el pasado. Y ahora estamos tranquilos. Marc venía a la Supercopa para ser uno más, pero ha pasado esto y ha optado por ir a Barcelona a visitarse con sus médicos", ha declarado Deco.

No quiso especular el ejecutivo azulgrana sobre si esa ausencia de daño grave en la rodilla del alemán podía mantener los planes de cesión, con el Girona como un destino posible. "No hay ningún futuro con él, es nuestro jugador, y menos mal que no ha tenido nada importante y estamos contentos por eso".

Ter Stegen sufrió una rotura del tendón rotuliano que le apartó de los terrenos de juego durante siete meses la pasada temporada. Tras regresar a final de temporada, el meta alemán volvió a ser intervenido para solventar sus problemas de espalda, lo que le ha mantenido fuera de juego hasta el pasado mes de diciembre.

João Cancelo, durante su primera etapa en el Barça. / Jordi Cotrina

Deco también ratificó la pronta incorporación de Joao Cancelo. "Esperamos que sí. Aún no ha hecho las pruebas médicas. Pronto llegará a Barcelona y esperemos no haya problemas con las cuestiones contractuales".