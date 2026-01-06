El Baxi Manresa gana al Aris y da un paso de gigante hacia los octavos de final de la Eurocup (113-99)

El Baxi Manresa ganó al Aris de Salónica (113-89) en el Día de Reyes en el Nou Congost y dio un paso de gigante hacia los octavos de final de la Eurocopa. Retin Obasohan, con 18 puntos y 6 asistencias, fue uno de los jugadores más destacados del encuentro.

El equipo catalán arrancó el encuentro con la sexta marcha en el acelerador puesta, especialmente en el lado ofensivo, en el que Agustín Ubal se convirtió en un auténtico dolor de cabeza para la defensa visitante (14-7, min. 5). El festival anotador de los del Bages fue al alza y el que se unió al mismo fue Marcis Steinbergs, con uno de sus habituales triples, para disparar a los suyos hasta los diez puntos de ventaja (24-14, min. 8).

El Aris no reaccionó y el Baxi Manresa lo aprovechó para seguir ensanchando la diferencia y poner un apabullante 35-18 al final del primer cuarto, que ya dejó todo muy encarrilado para los de Diego Ocampo. La situación en los visitantes no varió y los locales siguieron con buenos porcentajes en ataque. El joven Gerard Fernández se unió a la fiesta desde la línea del tiro libre para superar ya los 20 puntos de ventaja (45-24, min. 13).

Más de 30 puntos de renta

Y de joven a joven, luego el protagonista fue Max Gaspà, desde la línea de tres, para superar los 30 puntos de renta, una ventaja que dejó el partido prácticamente visto para sentencia antes del final del segundo periodo (61-29, min. 18). Antes del descanso, el Aris empezó a anotar algo más mediante Bryce Jones, pero fue insuficiente para cambiar un contundente 63-38 al inicio de la segunda mitad.

En la reanudación, los visitantes continuaron con su mejoría gracias otra vez a Bryce Jones, pero en el Baxi Manresa se entonaron Retin Obasohan y Pierre Oriola para mantener una notable distancia en el marcador (71-52, min. 25). En los minutos posteriores hubo intercambio de golpes, aunque volvió a destacar Gerard Fernández, que maravilló a la afición del Nou Congost (77-56, min. 28).

El Baxi Manresa aguantó la gran ventaja obtenida y cerró el tercer periodo con un 87-66 que dejó el partido muy encarrilado. Con todo a favor para el Baxi, el Aris arrancó bien el último cuarto con cinco puntos consecutivos de Amine Noua, que ajustaron el marcador (87-73) y forzaron un tiempo muerto rápido de Diego Ocampo.

Los visitantes llegaron a colocarse a 11 puntos tras dos triples más de Bryce Jones, pero la respuesta desde el perímetro de Marcis Steinbergs y Retin Obasohan enfrió cualquier intento de remontada (95-81, min. 35). Finalmente, el Baxi Manresa, con un gran Ferran Bassas en los últimos minutos, selló el triunfo por 113-99 y dio un nuevo paso de gigante hacia los octavos de final.