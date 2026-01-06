Badosa resiste, remonta y disfruta en su vuelta a las pistas en Brisbane

El retorno a la competición de la española Paula Badosa resultó alentador, con un convincente triunfo en la primera ronda del torneo de Brisbane sobre la checa Marie Bouzkova por 6-7(4), 6-4 y 6-2, después de tres horas y tres minutos. La catalana, vigésima quinta del mundo, que no competía desde que se retiró por lesión del WTA 1000 de Pekín, el 25 de septiembre pasado, dio síntomas de recuperación en un encuentro en el que fue de menos a más.

Se mantuvo firme Badosa, que dio sensación de disfrutar de su vuelta a las pistas a pesar de perder el primer set en el desempate ante una rival a la que siempre ha ganado. La española sacó adelante un duelo maratoniano que hizo suyo desde el ecuador del segundo set, cuando aceleró y ganó la manga para igualar el encuentro resuelto en el tercer parcial, donde la española se mostró fuerte físicamente ante una adversaria que decayó.

Rybakina, próximo escollo

La otrora número dos del mundo, que el pasado año llegó a semifinales del Abierto de Australia, pretende asentarse entre las grandes del circuito y recuperar la condición que la llevó a instaurarse como una de las mejores del mundo. Badosa, que por quinta vez batió a Bouzkova, jugará en segunda ronda contra la kazaja Elena Rybakina, tercera favorita, que venció a la china Shuai Zhang por 6-3 y 7-5.

Además, el torneo de Brisbane contempló el triunfo de la estadounidense Madison Keys, quinta cabeza de serie, ante McCartney Kessler por 6-4 y 6-3. Jugará la campeona del Abierto de Australia de 2025 contra la rusa Diana Shnaider, duodécima favorita, qui venció a Anastasia Potapova por 6-1 y 6-3.

Paliza de Sabalenka a Bucsa

A primera hora, la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, subrayó la enorme distancia con la española Cristina Bucsa, a la que solo permitió hacer un juego (6-0 y 6-1). La mediática tenista, pareja de dobles de Badosa, se medirá en la segunda ronda con la rumana Sorana Cirstea, que eliminó a la letona Jelena Ostapenko por 6-2 y 7-6 (5).

Sabalenka se refirió de nuevo a la Batalla de los Sexos disputada ante Kyrgios, que ha causado varias críticas en el cirucito. "Me entristece que algunas personas malinterpretaran la idea de ese evento. No me importa. Creo que siempre habrá gente a la que no le gustes, que no te respete, que no te apoye. Pero hay tanta gente que me apoya, que realmente me anima y que encuentra inspiración en mí, que me centro en esa parte", apuntó la número uno.

Además, la rusa Ekaterina Alexandrova tumbó a Sofia Kenin por 7-6(2) y 6-3 y jugará con la checa Karolina Muchova, undécima favorita, que se impuso a la australiana Alija Tomljanovic 4-6, 6-1 y 7-6(5).