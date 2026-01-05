Santolino sucumbe a la mala suerte y abandona el Dakar tras varias caídas

El Dakar se le estaba complicando demasiado a Lorenzo Santolino y este lunes ha tenido que decir adiós definitivamente tras caer en la segunda etapa. El piloto español llegó a Yanbu todavía convaleciente de una lesión en el pie y con pocas horas de entrenamiento sobre la moto, pero este lunes, una brutal caída (la cuarta en tres días) que ha destrozado el lateral de su moto, le ha dejado fuera de la competición.

El de Guijuelo ganó el año pasado su primera etapa en un 'raid' donde un infortunio le impidió estar más arriba en la general. Este año, partía con cierta desventaja pero con mucha ilusión. "El dolor duele a todos igual, pero el límite del sufrimiento lo tienes que marcar tú, es bastante psicológico. El hándicap para mí este año es que sobre todo no he podido terminar la preparación como me gustaría. Venía de un buen momento de forma, con buenas sensaciones y se ha cortado y me he tenido que enfocar en poder hacer el tipo de preparación que me permitía la lesión y en recuperar el máximo después de la operación", detalló poco antes de empezar.

"Pasajero" de su moto

A pesar del lastre, el salmantino empezó con ritmo el sábado en el prólogo pero sin buenas sensaciones. "Siempre es un Dakar duro, pero este año con un extra de sufrimiento ya desde el kilómetro cero, así que voy a hacer buen trabajo de cabeza para evitar sentir el dolor", explicó el piloto de Sherco que afirmó sentirse "pasajero" de su moto al no sentir el control. Tres caídas en la primera etapa y otra, más fuerte, en la segunda han temrinado con las opciones del piloto.

En esta segunda caída, en el punto kilométrico 313 de la etapa, el piloto destrozó el lateral de su Sherco y sufrió un fuerte golpe en la rodilla que le reabrió una herida del día anterior. Santolino tuvo que ser evacuado en helicóptero pero se encuentra bien. Tras el golpe, el español no pudo reparar las piezas dañadas y no terminará la etapa ni el Dakar. Como piloto de Rally GP, no puede volver a arrancar. Un duro golpe para la marca Sherco, que ahora solo puede contar con Bradley Cox, ya que el piloto indio Harith Noah (Rally 2) también se retiró tras un accidente ayer.

En el golpe se destrozaron las tijas, el freno y el cárter, y con ello se acabaron sus posibilidades en la competición. “Se me ha acabado el Dakar este año. No venía de la mejor manera y me ha pasado factura. Me he caído no muy rápido, entrando en el cañón, y he destrozado el lateral de la moto. Toca parar y otro año será“, explicaba tras el accidente.