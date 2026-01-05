Ronald Araujo ve la luz y entra en la convocatoria del Barça para viajar a Arabia Saudí

Ronald Araujo está de vuelta. Tras más de un mes apartado de la actividad del club azulgrana por problemas de salud mental y con un viaje espiritual de por medio, el defensa uruguayo del FC Barcelona ha sido la principal novedad de la convocatoria del Barcelona para la Supercopa de España que se disputará en Yeda (Arabia Saudí) a partir de este miércoles. Gavi y Christensen, ambos lesionados, serán las únicas bajas confirmadas.

El central charrúa, que hace una semana empezó a entrenarse al mismo ritmo que sus compañeros, se une así a la expedición del primer equipo azulgrana que parte este mismo lunes hacia la ciudad saudí para enfrentarse al Athletic Club en la primera semifinal del torneo.

Viaje espiritual

Hace unas semanas, Araujo explicó que la expulsión sufrida ante el Chelsea el pasado 25 de noviembre fue la gota que colmó el vaso. Su actitud desacertada en el encuentro disputado en Stamford Bridge le valió dos tarjetas amarillas en apenas 10 minutos y terminó expulsado. Tras ello, recibió numerosas críticas y el futbolista pidió al club una "pausa por salud mental", según confirmó el propio FC Barcelona. "Ronald no está listo en este momento. Es una situación privada. No quiero decir más. Por favor, respeten eso también", declaró el entrenador alemán Hansi Flick, sin dar más precisiones sobre el estado de salud de su futbolista.

Durante este tiempo apartado de la actividad deportiva, Araujo ha tratado de recuperarse con ayuda del club y emprendiendo un viaje espiritual a Israel para visitar diversos lugares sagrados. El capitán azulgrana viajó a principios de diciembre de 2025 buscando calma y apoyo en sus creencias religiosas. El club apoyó su licencia temporal, priorizando su bienestar para que pudiera desconectar y volver al equipo con más estabilidad emocional, como confirmaron el entrenador Flick y el presidente Laporta.

Regreso esperado

Tras regresar a los entrenamientos la pasada semana, el zaguero forma parte de la convocatoria de 24 jugadores que ha dado a conocer el club azulgrana después del último entrenamiento que el primer equipo ha realizado en la Ciutat Esportiva Joan Gamper confirmando así lo que deslizó Flick en la rueda de prensa previa al derbi contra el Espanyol. Con Araujo en la convocatoria, el Barça sólo cuenta con dos bajas para luchar por el primer título del año 2026: el centrocampista Gavi y el central Christensen.

La lista de convocados del equipo azulgrana para viajar a Arabia Saudí está formada por Ter Stegen, Joan García y Szczesny (porteros); Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric García y Jofre Torrents (defensas); Pedri, Fermín López, Casadó, Dani Olmo, De Jong, Bernal, Dro, Tommy Marqués (centrocampistas); Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony (delanteros).