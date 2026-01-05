La pregunta es: ¿Es bueno para el negocio y malo para tu imagen que Maduro vista tu marca?

Hay aún muchas preguntas (divertidas) en el aire que, sin duda, quedarán sin resolver sobre todo ahora que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, secuestrado, preso, por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, el pasado fin de semana, ya se ha presentado ante la justicia estadounidense con otros ropajes.

Pero es evidente que las redes y el mundo de los curiosos, influencers y/o frikis, llevan días hablando, escribiendo, teorizando y, sobre todo, acudiendo a las redes sociales para saber cuál es el precio del conjunto de chándal gris Nike Tech Fleece, con el que el ya antiguo mandatario venezolano se presentó (preso) ante el mundo, gracias, por descontado, a la primera fotografía que el propio Trump ‘vendió’ al mundo en exclusiva, como todo lo que ofrece en su canal favorito y personal Truth Social.

¿Dormía Maduro con ese chándal por si tenía que salir huyendo de madrugada? ¿Se lo compró su esposa, Cilia Adela Flores, también presa, también secuestrada, para que estuviese más cómodo en casa? ¿Es el matrimonio Maduro cliente habitual de Nike, una de las firmes símbolo de los USA? ¿Por qué Maduro prefiere vestir Nike antes que la venezolana marca Dezuca “una huella en el corazón de Venezuela”, según su eslogan? ¿O acaso fue Trump quien le obligó a vestir esa prenda para la foto?

Los expertos en marketing y comunicación denominan este tipo de fenómenos como "publicidad involuntaria". ¿Por qué?, porque existe una verdad incómoda: las grandes marcas no eligen todos los escenarios donde aparecen.

El conjunto de sudadera y pantalón que vestía Maduro en aquella madrugada, que, por cierto, aún se puede comprar en la inmensa mayoría de webs, incluyendo la de la firma norteamericana que la creo, se puede adquirir conjuntamente al precio de 299,98 euros y también por separado. La chaqueta ‘windrunner’ de tejido ‘fleece’ con cremallera cuesta 199,99 euros y el pantalón, también de tejido ‘fleece’ con dobladillo abierto, cuesta 99,99 euros.

La escena en la que Maduro apareció azarosamente vestido con el Nike Tech Fleece, reproducida en informativos, telediarios, portales y redes sociales, funcionó como un catalizador inesperado. Como ha indicado Francisco Veras, experto en marketing estratégico, “hay una verdad incómoda: las marcas no eligen todos los escenarios donde aparecen”. Es decir, cuando una figura globalmente controvertida (o no) es mostrada en un momento crítico usando un ‘outfit’ (atuendo) completo de una marca, por ejemplo Nike, la pregunta no es visibilidad…es reputación”, continúa explicando este especialista.

Sin involucrarse

La aparición de Maduro, un personaje, evidentemente, que no deja indiferente a nadie, ¿suma posicionamiento para Nike? “El logo no habla solo de deporte: habla de valores, contexto y asociaciones mentales. A veces”, concluye Veras en su corta disertación, “el mayor riesgo de una marca no es no estar presente, sino estar presente en el momento equivocado”. O con la persona equivocada. Es evidente, por ejemplo, que si esa aparición en todos los móviles del mundo la protagoniza Rosalía con ese chándal, el beneficio para Nike sería inmenso, total, en toda su extensión y variables.

Futbolistas del Real Mallorca, en una imagen reciente, luciendo el mismo chándal Nike con el que apareció Nicolás Maduro.d / DIARIO DE MALLORCA / G. BOSCH

Más opiniones. El riesgo reputacional aparece cuando la marca participa en el 'boom' mediático, se implica, es decir, se involucra en el eco de la escena, cosa que, en el caso de Nike, no ha ocurrido, porque Nike no patrocina a Maduro y nadie asocia al expresidente venezolano con el logo de Nike. “A veces, un chándal gris es solo un chándal gris”, señala Facundo Aguirre en el hilo de Veras. “Qué culpa tiene la estaca, si el sapo salta y se pega al palo”, se pregunta Guillermo Enrique Díaz.

Lo que sí es cierto es que, en cuestión de horas, el Nike Tech Fleece y Maduro-Nike ascendió a los más altos rankings de visualización, búsqueda y, sí, también compra. El impacto, por supuesto, no correspondió a una campaña planificada. Es lo que analistas de comunicación, imagen y marketing, denominan “publicidad involuntaria”: Una prenda habitual, común y corriente, asociada a un hecho, una foto o un personaje, gana notoriedad simbólica y valor inesperado.

El ruido que provoca, que genera, especialmente en las redes sociales, este tipo de acontecimientos, anécdotas, curiosidades es intenso, pero muy breve. Dura lo que duran las cosas en la nube: horas, escasamente días.

La familia, el modelo, la idea Nike Tech Fleece, que incluso viste a muchos equipos de fútbol españoles de Primera División, por ejemplo, el Real Mallorca o, anteriormente, al mismísimo FCBarcelona, dejó de ser solo un simple conjunto deportivo (pasado este ruido, seguirá siéndolo) para convertirse en un símbolo cargado de lecturas políticas, irónicas, ideológicas y mediáticas, evidentemente para una mínima parte de la población, por descontado.

Controlarlo todo

Especialistas en tendencias saben, porque lo viven a diario, es más, se dedican a eso, que estos fenómenos suelen ser “intensos pero de muy corta duración, breves, duran lo que duran las cosas en las redes, uno, dos, tres o cuatro días, un soplido, dentro de nada ¡ya! todo el mundo se olvidará del chándal gris de Maduro”.

Expertos del mundo de la comunicación, imagen y marketing, vinculados esporádicamente, asesores ‘free lance’ de grandes marcas como Nike y Adidas, la otra gran marca mundial que hubiese podido verse implicada en este caso, han asegurado a El Periódico que estas dos grandes firmas “prefieren, por supuesto, no verse involucradas, ni para bien ni para mal, en casos como este”.

“Es evidente”, señaló uno de estos expertos, “que lo ideal es controlar y generar tu propia información, marketing y programar minuciosamente cualquier actividad, incluidas las campañas con famosos, por lo que sorpresas como la provocada, en este caso, por Maduro, una personalidad muy controvertida, no agrada a nadie, aunque aumenten las ventas de tus productos, pues ese aumento es puntual y no dura nada, cero”.