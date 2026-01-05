Manolo González, mejor entrenador de LaLiga en diciembre

Las cinco victorias consecutivas logradas por el Espanyol antes de la derrota en el derbi ante el Barça han tenido premio para Manolo González. El equipo perico acabó el mes de noviembre con triunfos ante el Sevilla (2-1) y el Celta (0-1) y prolongó su racha en un diciembre estelar contra el Rayo (1-0), Getafe (0-1) y Athletic (1-2).

El carrusel de éxitos afianzó a los blanquiazules en la quinta plaza de la Liga y han facilitado el nombramiento del técnico gallego como mejor entrenador de LaLiga en el último mes de 2025. Manolo sucede en el palmarés a Marcelino García Toral, el preparador del Villarreal, que fue designado mejor entrenador de noviembre.

Mejor que Flick

En la votación de diciembre, el técnico del Espanyol superó a Hansi Flick (Barcelona) y a Claudio Giráldez (Celta). No es la primera vez que el gallego obtiene este premio, ya que también fue nombrado mejor entrenador del pasado mes de abril en la temporada 2024-2025.

Solo el Barça fue capaz de truncar la excelente racha del cuadro perico, que continúa quinto en la tabla con 33 puntos, a cinco del Atlético (cuarto con un partido más) y con cinco puntos de ventaja sobre el Betis, el sexto clasificado.

La Copa, único lunar

El trabajo de Manolo ha resultado fundamental en la fantástica temporada del cuadro blanquiazul, que ha pasado en un año de pelear por evitar el descenso a codearse con los grandes de la Liga, instalado en la zona europea con todo merecimiento.

La única decepción de diciembre llegó en la Copa del Rey con la eliminación sufrida contra el Atlético Baleares. El conjunto perico visitará al Levante el próximo domingo, mientras que el Girona será el siguiente rival en casa (el viernes 16 de enero) antes de acabar el primer mes del año en Mestalla.