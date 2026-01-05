Histórico pero agridulce: el frío desluce el primer entrenamiento de puertas abiertas del Barça femenino

En plena ola de frío en Catalunya, el Johan empezó a llenarse de gente. Antes de que por la tarde los Reyes Magos irrumpan en las calles de todas las ciudades, ellas saltaron al verde para devolver la ilusión que los aficionados les han brindado este año. El equipo de Pere Romeu pisó por primera vez el Johan Cruyff este 2026 en el que ha sido el primer entrenamiento de puertas abiertas del equipo femenino en toda la historia del Barça. Y es que las cosas siguen cambiando, y cada nuevo año es una oportunidad para seguir haciéndolo.

"Es la primera vez que hacemos un entrenamiento solidario de puertas abiertas con el equipo femenino. Desde el entrenador y las jugadoras, como siempre colaboran con la Fundación y saben que hoy es un día solidario, nos han pedido poder hacer también este entrenamiento de puertas abiertas, aquí en el Johan Cruyff. Estamos encantados de poder hacerlo", confesaba Marta Segú, presidenta de la Fundación del FC Barcelona.

Una fecha especial

"Ellas son siempre un referente y para la Fundación especialmente, que damos acceso al deporte a niños y niñas, pero sobre todo también a niñas y adolescentes que realmente necesitan el deporte como herramienta de inclusión social, como herramienta para mejorar su vida. Para nosotros, el equipo femenino, las jugadoras, siempre tienen un gran compromiso con la Fundación. Siempre que queremos contar con ellas, están superdispuestas. De hecho, el miércoles 7 de enero haremos la visita a los hospitales, que ya hace unos años que lo estamos haciendo también con las jugadoras", añade la dirigente.

"Lo haremos cada año a partir de ahora, seguro", añade Segú, reafirmando su compromiso firme con el equipo femenino. Y no es casualidad. La realidad es que desde la Fundación siempre se las ha tenido presentes y se ha contado con ellas para todas las acciones de la entidad. De hecho, Alexia Putellas e Irene Paredes son dos de las protagonistas de la campaña Polseres blaugranas, que busca recaudar fondos para la organización, juntando niños que están luchando contra enfermedades y sus ídolas. Una acción que estuvo muy presente durante el entrenamiento de puertas abiertas, ya que todo el dinero recaudado por la venta de entradas fue destinado íntegramente a ella.

2.268 aficionados

Hicieron la rutina habitual, con Salma Paralluelo y Ona Batlle como principales novedades. Ambas se están recuperando de sus lesiones y, mientras que Ona ya pudo realizar todo el entrenamiento, Salma se retiró antes de los partidillos. Ni Cata Coll ni Patri Guijarro se entrenaron con el resto, pero sí hicieron sus respectivas sesiones individuales en la Ciutat Esportiva. Aitana Bonmatí aún sigue en las primeras fases de su recuperación después de ser operada por su fisura en el peroné.

Vicky López se hace una foto junto a varios aficionados en el primer entrenamiento del año del FC Barcelona Femení. / Gorka Urresola Elvira / SPORT

Para las futbolistas del Barça, el entrenamiento del 5 de enero de 2026 siempre será especial. A nivel deportivo, fue uno más, pero acompañadas por primera vez de su gente. La entrada no fue la esperada, debido al frío gélido y a las restricciones de movilidad, pero eso no desanimó a los 2.268 aficionados que se desplazaron hasta el estadio, que pudieron tener muy cerca a sus futbolistas favoritas que lanzaron balones y firmaron camisetas y pancartas una vez finalizó el entrenamiento.