A los 95 años
Fallece Josep Barcons, presidente honorífico del CF Damm
Josep Barcons, expresidente del CF Damm, falleció a los 95 años tras dedicar más de medio siglo al club fundado por su padre, impulsando el fútbol base español
Josep Barcons entregó su vida al que fuera el club de su corazón, el CF Damm y ha fallecido este domingo a los 95 años tras más de 50 años al frente del proyecto que creó su padre y que él heredó.
En 1954, su padre, Francisco Barcons, trabajador de Damm, fundó el CF Damm junto a dos compañeros y desde entonces se forjó un vinculo fortísimo entre el por aquel entonces joven Josep y la entidad cervecera. En la década de los sesenta asumió la presidencia del club y desde 2011 ejercía de presidente honorífico. Durante su presidencia activa del club impulsó su crecimiento y situó el nombre de Damm entre las grandes referencias del fútbol base español.
Durante décadas, Barcons dedicó su vida al club, referente en deportividad y educación pero sind ejar de lado su ADN más competitivo. Son muchos los jugadores que han pasado por este club y en todos ellos queda un sentimiento de cariño hacia el que fuera 'alma mater' de uno de los proyectos más ambiciosos del fútbol base.
La familia realizará en los próximos días una despedida íntima para sus más allegados en Puigcerdà y luego recibirá sepultura junto a su esposa, en Alp.
- Andrés Jiménez: 'Me defendieron Jordan, Pippen, Barkley, Malone... Fue el regalo de mi vida
- Lamine Yamal llega y se va sin entrenar a 48 horas del derbi contra el Espanyol
- Espanyol – Barça, hoy en directo: última hora del derbi
- Las cuentas del Barça y el Real Madrid, a examen: mismo gasto en sueldos, una deuda incomparable
- Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias y más gracias
- Joan Garcia dignifica un derbi coronado por Fermín
- Espanyol-Barça, lo que no puede ser no puede ser y, además, es imposible
- Pere Milla, en un programa satírico: 'Yo pisaría a Lamine Yamal