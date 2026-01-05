Ese carbón cabrón, por Lluís Carrasco

Los Reyes Magos ya han pasado por Can Barça. No sabemos si han dejado oro, incienso o mirra o, más acorde a la actualidad, fair play financiero, transparencia o sentido común envuelto en papel reaprovechado, que las bolsas, como en Zara, y aunque sean de papel (que no paga impuestos), te las cobran vergonzosamente aparte, aunque te hayas gastado toda la extra en la maldita caja. Pero queremos creer. Creer no computa en el límite salarial y, además, es muy nuestro.

En el FC Barcelona, creer siempre ha sido un acto de persistencia y resistencia. Y es que entramos en año electoral, esa época en la que el barcelonismo se divide entre los que prometen títulos y milagros, y los que aseguran que ellos sí saben dónde está la deseada clave que todo lo enderezará. Un tiempo en el que la simpatía y las sonrisas electorales vuelven a aflorar tras haberte sentido ninguneado, tiempo en el que aparecen salvadores, gestores y algún iluminado que confunde el club con el Círculo Ecuestre.

Nada nuevo bajo el sol del Camp Nou… o del Spotify, que ya ni el templo se libra del money-money y el patrocinio. Conviene decirlo sin miedo y sin pancarta: en año de elecciones no hay candidaturas buenas y candidaturas malas: hay modelos. Ideas que afloran, egos que chocan y discursos que deambulan. Pero si partimos de una base mínima de honestidad, todas, o eso debería ser, desearán lo mejor para el club. Otra cosa es permanecer o llegar para forrarse, que… seguro que no, ¿verdad? Si así fuese, carbón, puerta principal y patada al culo.

Pero mientras no se cruce esa línea roja, todas las candidaturas, desde sus ofertas diferentes, querrán lo mejor para el club. Unos con improvisación y épica, otros con calculadoras, y los de más allá, rogando a Dios con rosario en mano. Pero, en todas, todas, el escudo es el mismo y pesa igual en la solapa.

Así que, Majestades de Oriente, si quedaba algo en el saco, espero que fuese serenidad y verdad. Estamos vivos. Y eso, acariciando ya la cuesta de enero, resulta, un bonito milagro.