Bucsa remonta a Bondar y se enfrentará a Sabalenka

La española Cristina Bucsa remontó ante la húngara Anna Bondar para ganar en tres mangas en la primera eliminatoria del torneo de tenis de Brisbane (Australia) y encontrarse en la segunda con la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo.

Bucsa sacó adelante un difícil partido ante una rival más rodada, que procedía de la previa, y que la llevó al límite. Bucsa venció por 4-6, 7-6 (4) y 6-2 en dos horas y veinte minutos.

La jugadora húngara tuvo el partido en su mano cuando en la segunda manga se situó con 5-4 y saque a favor, pero la española reaccionó de inmediato. Le devolvió la rotura en blanco y consiguió alcanzar el desempate, en el que rápidamente tomó la iniciativa con un 3-1 y ya no la abandonó.

El regreso de Badosa

Paralelamente, la tenista española Paula Badosa, que no jugaba desde el pasado 28 de septiembre tras su retirada del torneo de Pekín, ha vuelto a las pistas con triunfo formando pareja con su amiga la bielorrusa Aryna Sabalenka, en la modalidad de dobles de la cita que se disputa en la ciudad australiana de Brisbane.

Ambas se impusieron por un doble 7-6 a la dupla compuesta por la rusa Liudmila Samsonova y la china Shuai Zhang, número 17 y 81 del ránking individual WTA, respectivamente, en un duelo en el que desperdiciaron tres pelotas de set en la primera manga antes del 'tie break' y levantaron varias opciones de rotura en el segundo.

Ahora se medirán contra Cristina Bucsa y la australiana Ellen Pérez, terceras cabeza de serie, que derrotaron con contundencia a las compatriotas de esta última, Kimberly Birrell y Talia Gibson, por 6-2 y 6-0 en un choque en el que solo concedieron una opción de rotura no concretada por sus rivales y en el que lograron un 81% de los puntos con su primer servicio.