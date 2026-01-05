El Barça recibe al Maccabi a puerta cerrada entre protestas propalestinas

El Barça se enfrentará este martes al Maccabi de Tel-Aviv a puerta cerrada. Como ya viene siendo habitual esta temporada, los partidos entre equipos españoles e israelís se han declarado de alto riesgo y deben disputarse sin público y en medio de un dispositivo de seguridad reforzada por las protestas que los rodean. El encuentro está previsto para el 6 de enero, Día de Reyes, a las 20:30 horas y en este clima de tensión, los jugadores de Xavi Pascual buscarán continuar con su buena racha tras vencer este domingo al Real Madrid en el Movistar Arena (100-105).

Las grandes actuaciones de los tres capitanes azulgrana en Madrid –Parra (13 puntos y 7 rebotes), Laprovittola (19 puntos y 9 asistencias) y Satoransky (16 puntos y 5 asistencias)–, sumadas al estado de forma de Kevin Punter (19 puntos), muestran el potencial de un equipo que se enfrentará al conjunto israelí con el handicap de no tener a su afición en la grada. El encuentro de Euroliga ha sido el blanco de las protestas por parte de entidades propalestinas que han llamado a suspender el partido.

Unas 150 organizaciones sociales, sindicales y políticas compartieron la pasada semana un manifiesto, promovido por la plataforma Prou Complicitat amb Israel (Basta de complicidad con Israel), en el que explican que la celebración del partido es una forma de legitimar la violencia contra Palestina. En él, las entidades aseguran que "el deporte no puede situarse al margen de los crímenes internacionales ni ampararse en una supuesta neutralidad. Permitir la celebración de este partido supone una forma de complicidad política y simbólica".

Partido complicado

“Será un partido muy complicado. Ellos están en un buen momento y, además, primero habrá que adaptarnos a jugar sin público, después de las emociones del triunfo en Madrid...”, afirmó Pascual en la previa del encuentro. “Es una situación en la que salimos perjudicados sin tener culpa de nada. No me gusta en absoluto no poder contar con nuestro público. En cualquier caso, es lo que tenemos y nos tenemos que adaptar y ganar, pase lo que pase", sentenció el técnico azulgrana.

El Maccabi ocupa actualmente la decimocuarta posición de la clasificación con 8 triunfos y 11 derrotas. A pesar de este balance negativo, el hecho de que los de Tel Aviv hayan podido volver a jugar partidos en casa les ha reactivado y los convierte en un rival peligroso. En el equipo amarillo destacan tres jugadores por encima del resto, al menos según los números. Se trata de Lonnie Walker IV, con más de 15 puntos de media por partido; Roman Sorkin, en la posición interior, con registros de 13,5 puntos por partido y un promedio de 4 rebotes; y el atlético Jaylen Hoard, con 13,1 puntos y casi 7 rebotes de media por partido jugado.