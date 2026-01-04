Joan Garcia mete en un aprieto a De la Fuente: ¡Debe convocarlo ya!

Quemaron camisetas suyas, pidieron su cabeza a gritos, lo pitaron a rabiar cuando salió a calentar, 47 minutos antes de empezar el derbi, no le perdonaron ni una acción por simple que fuese para lanzar sobre él una lluvia de pitos e insultos en cada uno de sus movimientos y Joan Garcia, que llevaba nueve años en el RCD Espanyol, protagonizó, sin duda, el que será, por larga que sea su carrera, uno de los mejores partidos de su vida.

Garcia, de 24 años, fue el primer ‘perico’ que se atrevió a cruzar la Diagonal y fichar por el FC Barcelona, el eterno rival, después de que lo hiciera, hace 31 años, Igor Korneiev. Le costó al Barça 26,3 millones de euros que, seguro, ya están amortizados.

Este muchacho de Sallent, que ha firmado hasta 2031, se ha convertido ya en la pesadilla del seleccionador español, Luis de la Fuente, que, pese a la espectacular temporada (lesión incluida) que está protagonizando el nuevo ídolo culé, sigue confiando, veremos por cuánto tiempo, en Unai Simón (Athletic), que ayer se comió una falta desde un montón de metros de Rubén García en El Sadar (“sigue siendo el mejor portero español”, dijo el goleador de Osasuna), David Raya (Arsenal) y Álex Remiro (Real Sociedad).

Joan Garcia ya es el portero que menos goles encaja por minuto. Para hacerle un gol al nuevo héroe culé deben emplearse 130 minutos, mientras que Luiz Júnior (Villarreal) encaja un gol cada 126 minutos; Courtois (Real Madrid), uno cada 101 y Oblak (Atlético), uno cada 96 minutos.

Es evidente que Joan Garcia está agitando el árbol del seleccionador que, finalmente, no tendrá más remedio que meter al barcelonista, como poco, en la próxima convocatoria, de lo contrario tendrá que explicarlo demasiado bien. O no explicarlo.

Los datos mandan

Según cuenta Pedro Martín, el hombre de los números de la COPE (@pedritonumeros), Joan Garcia, que no celebró ninguno de los dos goles de su equipo, obra de Olmo y Lewandowski en los últimos minutos del derbi, ya es el portero que encaja menos goles por minuto. Para hacerle un gol a Garcia deben emplearse 130 minutos, para hacérselo al brasileño Luiz Júnior (Villarreal), 126; al belga Thibaut Courtois (Real Madrid), 101 y al esloveno Jan Oblak (Atlético), 96.

Garcia, cuyo primer propósito al llegar a la Ciudad Deportiva 'Joan Gamper' fue mejorar su juego de pies y por eso se puso en manos de José Ramón de la Fuente, entrenador de porteros del Barça, tiene un poderoso juego aéreo, unos reflejos prodigiosos, lectura de juego excelente para salir a campo abierto siendo el último defensor de la defensa adelantada que practica el Barça e, incluso, en un momento de desesperación, como anoche, es capaz de empujar a su central, Gerard Martín, tirarlo al suelo y lanzarlo sobre el delantero perico para evitar su remate.

Parada de Joan García durante el derbi de anoche / Jordi Cotrina

El caballero de Sallent defendía ayer pese a ser, durante toda la semana, el protagonista más perseguido en redes y en el ambiente del derbi, una imbatibilidad que el Barça arrastra en campo perico desde hace 19 años y lo hizo de forma tan magistral, que se convirtió en el auténtico héroe y nuevo icono del barcelonismo. Cierto, el serbio Marco Dmitrovic, en la portería blanquiazul, también protagonizó, pese a los dos goles encajados, una actuación sensacional.

Portería a cero

"Tenemos un portero fantástico, es uno de los mejores del mundo”, contó Hansi Flick al término del derbi. “Su lenguaje corporal, su confianza, se puede ver en cada minuto, en cada movimiento". Manolo González, el dicharachero y triunfador ‘míster’ perico, no quiso hablar de su exguardameta “porque no quiero que se malinterpreten mis palabras”, pero es evidente que lo considera el mejor, sí.

Ni que decir tiene que tanto Marc-André ter Stegen como Wojciech Szczesny deberán contemplar desde el banquillo, como hicieron ayer durante el prodigioso recital de Joan Garcia en campo perico, la evolución del que, sin duda, se convertirá, con el paso de los años y si las lesiones le respetan, en uno de los mejores porteros del mundo. Garcia lleva siete partidos imbatido, ha jugado 13 encuentros y ha encajado 9 goles, es decir, 1 gol cada 130 minutos. Szczesny ha encajado 11 goles en los 6 partidos que ha jugado con el Barça esta temporada y, sí, en todos ha encajado, al menos, un gol.