El Girona estrena el año con victoria y saliendo del descenso (1-2)

Todo llega. Después del trabajo, la tozudez y la terquedad, las cosas buenas llegan. Porque el Girona de Míchel quiere hacer bien las cosas, se las trabaja para poder resistir y resolver las dudas que le azuzan desde el inicio del año. Contra el Mallorca (1-2), el Girona reseteó la temporada en el primer partido del año con una victoria que le valió para salir de la zona de descenso.

Cierto es que el Mallorca aunó las ocasiones más claras en el primer tiempo. Samú Costa envió un balón que parecía ir dentro, lejos de Gazzaniga. Pero se abonaron los gerundenses a Tsygankov para adelantarse en el marcador. El ucraniano encaró a Samú Costa, se perfiló para su zurda y firmó un buen disparo al fondo de la red.

Minutos más tarde, le anularon a gol de Asano en el 50 por fuera de juego. Era un aviso para navegantes para el conjunto de Míchel, que respondió en cuanto tuvo la ocasión. El colegiado señaló penalti a favor del Girona después de que Vanat cayera en el área tras una acción con Leo Román dentro del área. Fue el mismo delantero el que sumó el segundo tanto de los visitantes.

La ansiedad, sin embargo, no terminó de evaporarse. Y Blind derribó a Muriqi y el árbitro volvió a señalar la pena máxima. El balón entró en la portería y recortó distancias.

El entrenador del Girona Míchel Sánchez durante el partido de la jornada 18 de LaLiga que RCD Mallorca y Girona FC disputan este domingo en Son Moix. EFE/CATI CLADERA / CATI CLADERA / EFE

Míchel, sonreía cuando el colegiado selló el final del partido. Tenía seguro en la cabeza a Ounahi, que se rompió este domingo antes de jugar los octavos de final de la Copa África con Marruecos, que venció a Tanzania. En los prolegómenos del encuentro, el futbolista del Girona apareció con muletas y el pie inmovilizado. Una lesión en el sóleo que podría dejarle fuera del equipo unos dos meses. Malas noticias para Míchel que agriaron la victoria.

Contra el Mallorca fue la primera vez en la temporada que el conjunto dirigido por el técnico vallecano conseguía afianzar una ventaja de dos goles. Y esos tantos le valieron para firmar una victoria que le da mucho. Son los tres puntos, pero también la confianza de que la salvación puede estar asegurada para este equipo si sigue haciendo así las cosas.