Flick da las gracias a Joan Garcia por el triunfo

Opuestos, contrarios, antagónicos e irreconciliables, Espanyol y Barça acabaron el derbi de acuerdo. Por una vez. Sobre la relevancia que tuvo en el partido la actuación de Joan Garcia i Pons. Decisiva. El Espanyol terminó con una explicación clara y disculpatoria de la derrota, "les salvó el portero", y el Barça se felicitó por el fichaje del meta. Joan Garcia salvó al Espanyol del descenso y salvó al Barça en el derbi.

"Tenemos que dar las gracias a Joan Garcia", reconoció Hansi Flick sin ambages, sin poder ocultar, ni pretenderlo, la crucial influencia del meta en el 0-2 al conservar la portería cero con tres intervenciones magistrales antes de que Dani Olmo y Robert Lewandowski acertaran en el marco de Dmitrovic.

Lewandowski celebra el segundo gol del Barça. / JORDI COTRINA / EPC

"Su rendimiento ha sido increíble, es uno de los mejores del mundo", dijo con admiración, al tiempo que incluía a Manolo González, el entrenador del Espanyol, como uno de los responsables "por la confianza que le dio" para que el meta de Sallent haya alcanzado el nivel como el que exhibió ante su antigua parroquia.

La figura de Joan Garcia

"Tenemos un portero fantástico, es uno de los mejores del mundo. Su lenguaje corporal, su confianza, se puede ver en cada minuto, en cada movimiento", destacó Flick de uno de sus fichajes del pasado verano. El entrenador que le perdió no quiso hablar de él.

El Barça se llevó el botín que buscaba, pero no por el procedimiento que quería: mediante el juego. "Puedo decir que no merecíamos los tres puntos y que no estuvimos bien", expuso, para inmediatamente matizar que fue porque el Espanyol "jugó muy bien".

"Sus transiciones fueron fantásticas, y quiero felicitar a Manolo por cómo juegan a fútbol. No me sorprende que estén arriba", explicó. Más arriba está el Barça, liderando la tabla. Gracias a Joan Garcia y "a los suplentes, que han demostrado la calidad que tenemos como plantilla". Fermín López dio los pases de los dos goles: el primero de Olmo a la escuadra, y el segundo de Lewandowski a portería vacía. Los tres habían entrado en el segundo tiempo.

Manolo González da instrucciones bajo la lluvia a sus jugadores. / Jordi Cotrina

"No se trata de crear ocasiones sino de marcarlas. El gol es una parte fundamental del juego". Manolo González — Entrenador del Espanyol

Manolo González no habló del Barça, ni se extendió en elogios a Flick ni por cortesía. "Estoy cabreado, porque era un partido para ganarlo", admitió, reclamando al españolismo -seguramente a su plantilla- "un punto más de exigencia si queremos seguir creciendo". Fue el único, el entrenador blanquiazul, que no usó la coartada de Joan Garcia; en todo caso, lamentó la falta de acierto de Roberto, sin acusarle ni mencionarle. "No se trata de crear ocasiones sino de marcarlas. El gol es una parte fundamental del juego", concluyó.