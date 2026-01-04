Edgar Canet sigue haciendo historia en el Dakar: "Nos está rompiendo los esquemas"

Edgar Canet sigue deslumbrando en el Dakar. El pasado año, en su debut y casi sin haber probado la moto, se llevó el Touareg en Rally2. Y ahora, recién ascendido a la categoría reina RallyGP con el equipo de fábrica de KTM, suma dos victorias consecutivas, en el prólogo y la primera etapa, que le han colocado líder de la carrera, por delante de su compañero Daniel Sanders y del estadounidense Ricky Brabec. Nada menos que los dos últimos campeones del Dakar.

Canet, beneficiado por la sanción que ha descabalgado del podio al vencedor Ross Branch este domingo, se convierte en el primer español que lidera la general dos días consecutivos desde que lo hiciera Marc Coma en 2015. Su éxito en el prólogo le valió ser el más joven ganador de una etapa en motos, a sus 20 años, 9 meses y 18 días.

“Edgar nos está rompiendo los esquemas. Está pasando todo más rápido de lo previsto. Es ambicioso y tiene madurez. Todo lo que hace está dirigido a ganar el Dakar alguna vez”, confiesa Jordi Viladoms, director deportivo del Red Bull KTM Factory Racing, que no esperaba un debut tan impactante del piloto de La Garriga.

“Está siendo un gran inicio de Dakar para nuestro rookie, que lo está haciendo espectacular. Estamos contentos porque la moto funciona bien, nuestros pilotos tienen buenas sensaciones en todos los sentidos y comenzar así es importante. No quiere decir nada, porque queda mucho, pero es bueno empezar de esta forma”, añade el técnico y ex piloto catalán.

Prudencia

Canet mantiene cierta prudencia, aunque si tras el prólogo expresó sus dudas de poder seguir a este ritmo cuando empezara “el Dakar de verdad”, tras repetir triunfo en la etapa inaugural empieza a soñar en voz alta: “Ha sido una etapa muy rápida, con muchas piedras y ríos secos, y una navegación de locos, con lugares en los que había que tener mucho cuidado para no perderse. Estoy muy contento con la velocidad y la confianza que siento con la moto. Ha sido un buen trabajo de navegación, haciendo la mía y no estando pendiente de los rivales. Tan solo he dudado en un sitio, así que muy bien. Era una etapa peligrosa y muchos han llegado con las llantas al límite. He ido con cuidado con eso, teniendo un pilotaje más suave. Ha sido un día redondo”, valoraba Edgar al término de la jornada.

Este lunes tocará abrir pista, lo que requerirá aún más precisión y mucha concentración. “Por detrás tendré a Sanders, si cometo algún error o no tengo la velocidad deseada, sé que él llegará súper rápido y podremos ir juntos. La carrera aún es larga, pero no hay mejor manera que empezar este rally. Tengo que avanzar con cuidado y no atacar más de lo necesario”, apunta.

El piloto catalán se acordó de su hermano Joan Canet y también de su jefe Viladoms: “Quiero dedicarles la victoria. Los cumpleañeros tienen un buen regalo hoy. Y también quiero dar las gracias a todas las personas que me están enviando mensajes de apoyo estos días. Soy muy feliz. Esto está siendo una locura y sigo soñando”, admite, sin perder la sonrisa.

El vivac aún le intimida, pero en la pista, Edgar Canet es un ‘animal’ de carreras.