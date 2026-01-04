Brahim salva a un Marruecos al límite en la Copa África y Ounahi se lesiona

Un gol de Brahim Díaz, el cuarto que anota en la presente edición de la Copa Africa, lanzó a Marruecos, con más dificultades de las esperadas ante Tanzania, hacia los cuartos de final.

Los Leones del Atlas impusieron su condición de favorito. Campeón en 1976, selección anfitriona y con un gran potencial, ya ha mejorado el papel realizado en la pasada edición, la del 2023, cuando se estancó en octavos de forma inesperada. Ahora ya está en cuartos.

Le costó al conjunto de Walid Regraghi sacar adelante el choque ante Tanzania, revelación del torneo que nunca, hasta este 2026, había superado la fase de grupos de una Copa África. De hecho, nunca ganó un partido en el torneo. Antes de saltar al campo del estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat, la selección del argentino Miguel Gamondi ya había firmado su mejor papel en este evento.

Dominio

Fue absoluto el dominio de Marruecos que al cuarto de hora marcó por medio de Ismael Saibari pero que fue anulado por fuera de juego.

Tanzania resistió. No inquietó a Bono en ningún momento y su esperanza pasaba por aguantar el empate y aprovechar la mínima oportunidad.

No llegó a tanto Tanzania porque Brahim rompió el equilibrio en el 64, cuando recibió un pase de Achraf Hakimi, se adentró en el área tras deshacerse de su marcador y envió a la red, por el palo corto y con la contribución del meta, Hussein Masalanga, desacertado, la pelota.

El marroquí Ounahi, con muletas, no pudo jugar frente a Tanzania por lesión. / SEBASTIEN BOZON / AFP

Fue al gol del triunfo de Marruecos. El cuarto del jugador del Real Madrid, asentado como máximo anotador de lo que va de torneo.

La mala noticia para Marruecos fue la lesión antes del partido del centrocampista del Girona Ounahi, que podría estar varias semanas de baja. Brahim, quizá consciente de la gravedad de la lesión, mostró la camiseta de su compañero al marcar el gol del triunfo. Asomó con muletas en el campo y podría estar alrededor de dos meses de baja por una dolencia en el sóleo.