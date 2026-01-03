Xavi Pascual y el reto del Barça de acabar con la negra racha blanca

Invicto en la Liga ACB desde la llegada de Xavi Pascual, el nuevo Barça se topa con el Real Madrid, un rival al que no gana desde hace dos años. El 7 de abril de 2024 es la fecha del último triunfo azulgrana (85-79) ante el eterno rival. Lo celebró Tomas Satoransky sin sospechar que iba a conocer el llamativo desequilibrio que se ha operado en los clásicos del básquet.

"Estamos con muchas ganas de romper la mala racha ante el Madrid", verbalizó el base checo, uno de los cinco supervivientes de aquel remoto triunfo junto con Jan Vesely, Nico Laprovittola, Willy Hernangómez y Darío Brizuela. Todos han vivido el inexorable declive. El recuento habla de nueve victorias seguidas del conjunto que ahora dirige Sergio Scariolo. El técnico italiano no mostró ningún signo de triunfalismo. "Nos espera un partido de máxima exigencia, son un equipo muy competitivo y con mucho talento", auguró.

Xavi Pascual, durante el partido de la jornada 13 entre el Barça y el Casademont Zaragoza, este viernes. / Marta Pérez / EFE

Dos oportunidades

Si Pascual ha sabido transformar al equipo hasta el punto de elevarlo a los primeros lugares de la Liga y de la Euroliga, también podría el entrenador cerrar esa dolorosa sangría que va camino de transformarse en un complejo. Tendrá la primera oportunidad este domingo (12.30 h.) en la capital española; dispondrá de la segunda, también en Madrid, el viernes 16 de enero en el enfrentamiento europeo de vuelta. La ida, en el Palau Blaugrana (92-101), fue el penúltimo partido de Joan Peñarroya, cesado tres días después con la indigerible derrota en la cancha del Girona (96-78).

Tomas Satoransky entra a casa pese a la oposición de Devin Robinson en el Barcelona- Casademont Zaragoza / AFP7 vía Europa Press

El Barça se recompuso el viernes frente al Casademont Zaragoza (100-80) tres días después de sucumbir con el Mónaco en el Palau. El equipo de Pascual ha escalado hasta el cuarto lugar de la tabla con las seis victorias seguidas, siete si se añade la de Óscar Orellana. De sufrir por la clasificación para entrar en la Copa del Rey ha pasado a pelear por mantenerse entre los cuatro primeros –su lugar actual–, para ser cabeza de serie en el torneo.

"Todavía no miro demasiado la clasificación", aseguró Pascual tras el triunfo frente al Casademont. Sabe, sin embargo, que el Madrid lidera la tabla con una sola derrota (en la pista del Baskonia, el 5 de octubre, por 105-100) en 12 victorias y que tiene por delante al Valencia y el Murcia. En cambio, el conjunto madrileño marcha peor que los azulgranas en la Euroliga, donde acusa sus debilidades como visitante. Este viernes venció en casa al Dubai (107-93), con 20 puntos de Mario Hezonja.

Tornike Shengelia ataca el aro del Casademont Zaragoza. / AFP7 vía Europa Press

Un punto más de optimismo

Aplaudido por la hinchada azulgrana cada vez que entra en la pista del Palau, un triunfo sobre el Madrid le proyectará a la categoría de hechicero por la metamorfosis que ha operado el equipo. Pascual aguarda con ilusión y expectación uno de los grandes choques de la temporada.

Lo aguarda con un punto más de optimismo tras haber recuperado el viernes a Tornike Shengelia después de siete partidos con una lesión en el pubis. El pívot podrá echar una mano en el rebote, uno de los déficits respecto al Madrid de Edy Tavares (21 a 36 en el último duelo). Jan Vesely descansó el viernes para recuperarse del cuadro gripal que le aqueja. Miles Norris, uno de los cinco fichajes del verano, va emitiendo destellos.

Nico Laprovittola, el héroe de aquel lejano triunfo de 2024 (25 puntos), va afinando su estado de forma...