Manolo González, sobre el árbitro catalán del derbi: "No tiene sentido, es generar una polémica que no hacía falta"

El RCD Espanyol recibirá este sábado al FC Barcelona en el RCDE Stadium en un ambiente de tensión marcado por el regreso del exportero blanquiazul Joan Garcia. El técnico blanquiazul, por su parte, tiene claro lo que importa en el derbi. "Me da igual el tema Joan Garcia, lo que quiero mañana es ganar", ha resumido Manolo González. Sin embargo, la elección de un colegiado catalán para arbitrar el encuentro como es Víctor García Verdura le parece un "error". "No tiene sentido, es generar polémica donde no hace falta", ha afirmado.

"Tendría que estar al margen, pero creo que es un error. Son cosas que no tienen sentido, ganas de generar una polémica donde no haría falta. Igual que yo tomo decisiones en la alineación y me puedo equivocar, el Comité Técnico de Árbitros también. Es un error y se podría evitar, esperemos que la presión no le juegue en contra", ha afirmado el técnico sobre la ruptura de la regla de territorialidad con la elección de García Verdura. "Es meter presión al colegiado porque haga lo que haga se le volverá en contra y se le disparará a él. Pase lo que pase, pero si el Espanyol es el que sale beneficiado... Imagínate, mejor irse de Catalunya", ha sentenciado.

Tensión por Joan Garcia

En cuanto al clima de tensión por el regreso de Joan Garcia, Manolo no ha querido entrar a valorar cómo debe recibirle la afición. "Al final parece que venga la gente aquí y les peguemos cada semana. Llevo casi dos años entrenando aquí y no hemos matado a nadie. No entiendo nada de esta historia. Habrá un partido de fútbol y la afición es consciente de lo que debe hacer. Han tenido siempre un comportamiento excelente", ha resumido el técnico.

Por su parte, Manolo ha querido centrarse en los aspectos deportivos del derbi. "El rival llega en un estado de forma excelso", ha reconocido ante los medios. Aun así, el técnico ha señalado que confía en seguir con la buena dinámica del equipo en la Liga. "Vamos a salir a darlo todo, como siempre", ha dicho. "Estamos dedicados al tema deportivo y no nos preocupan otras cosas. Hemos analizado al rival y estamos centrados en el fútbol, que es lo que marcará el partido", ha zanjado el míster. En cuanto a los jugadores, Manolo ha confirmado que presumiblemente el Espanyol contará con Javi Puado y Ramon Terrats para la convocatoria del derbi y la única baja será la de Charles Pickel, en la Copa África.

Acerca del rival, el técnico blanquiazul ha señalado que una de las claves de este encuentro estará en el equilibrio entre defensa y ataque. "El Barça es un rival que está encajando goles, pero es un equipo completo y será un partido complicadísimo. Tenemos que defender bien y sobre todo atacar bien, porque si no es imposible hacer daño", ha resumido Manolo, restándole importancia al hecho de que sea el Barça el rival. "Nosotros salimos convencidos de ganar a cualquiera, no solo al Barça", ha sentenciado.

Medidas de seguridad

El partido se ha planteado con unas medidas de seguridad excepcionales dado el tenso contexto en el que se va a desarrollar. La instalación de redes de contención en ambos goles del estadio blanquiazul para impedir que si se arrojan objetos lleguen al campo y la prohibición de entrar al estadio con mochilas o simbología del FC Barcelona son tan solo dos ejemplos de las medidas extraordinarias adoptadas para este encuentro. La presencia policial, además, será más fuerte dada la coincidencia del partido con un sábado previo a las fiestas de Reyes en el Centro Comercial Splau, que previsiblemente operará al máximo de su capacidad.

La situación no preocupa al técnico. "No vamos a venir con ramos de rosas al campo, igual que cuando vamos al Camp Nou nos cantan 'a Segunda' y muchas otras cosas más. La gente debe ser consciente de que el primer perjudicado es el club y eso afecta a todos. Si pasa algo que no debiera, los primeros perjudicados serán los aficionados y es un año muy bonito y queremos disfrutarlo. Hay que estar tranquilo, no hay que entrar en provocaciones", ha resumido antes de espetar que "nadie debe darnos lecciones de comportamiento", recordando el regreso de Figo al Camp Nou.