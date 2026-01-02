Barça
Lamine Yamal vuelve a entrenar con el equipo antes del derbi
Tras la ausencia en el primer entrenamiento del año, el '10' del Barça ya vuelve estar a las órdenes de Hansi Flick
Normalidad absoluta en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. En el entrenamiento previo al derbi contra el Espanyol este sábado (21h, DAZN) la pequeña preocupación quedó resuelta. Lamine Yamal volvió a entrenarse con el grupo después de no formar parte de la primera sesión del año, un día antes, por malestar general. Para el Espanyol, Hansi Flick contará con el extremo catalán, indispensable para los azulgranas.
El año empezó raro para el Barça. Lamine Yamal llegaba al primer entrenamiento del año, a las 17 horas, pero se marchaba poco después. Acudió el delantero azulgrana a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, pero la abandonó poco después sin salir al campo junto a sus compañeros. Sin embargo, este viernes ya vuelve a formar parte de la plantilla que se ejercitó en el césped de la Ciutat Esportiva, junto a Dani Olmo, que ya espera el alta médica, y Ronald Araujo, quien se está reincorporando poco a poco a la dinámica del equipo después de parar por problemas de salud mental.
Mientras espera el alta del uruguayo y del de Terrassa, Hansi Flick sí podrá contar con Lamine Yamal para el derbi de este sábado. Un duelo contra el Espanyol que se prevé tenso, con todo tipo de alicientes.
