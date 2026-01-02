Josep Pedró se embarca en su Dakar más salvaje en tienda y sin mecánicos: "Voy a por la aventura más auténtica, la esencia pura"

Josep Pedró (Barcelona, 1987) lleva soñando con el Dakar desde que era un niño. Ver a su padre participar en la prueba en coche en la época que se hacía en África le dio la convicción de saber que él también lo haría alguna vez en su vida. "En casa era prácticamente una religión", afirma a este diario. Tras una primera participación en 2024 y un abandono forzoso por lesión en 2025, el piloto catalán afronta ahora su tercer Dakar en la categoría más dura de todas: Original by Motul. Viajará solo, durante las 13 etapas que dura el rally, surcando las dunas de día y preparando su moto de noche, durmiendo en tienda de campaña y sin ningún tipo de asistencia mecánica. "Nada te prepara para el Dakar, no hay nada que se le pueda asemejar y este año voy a por la aventura más auténtica, la esencia pura", resume el piloto.

En esta categoría, Josep deberá enfrentarse al rally más complejo del mundo en solitario. "Nos dejan llevar un depósito de 80L con todos los recambios que creamos que vamos a necesitar, una mochila personal y una maleta de moto. Voy a dormir todos los días en tienda de campaña y tendré que salir solo de todas las complicaciones que me encuentre. Me da algo de respeto la soledad pero también hace mucho tiempo que quería ponerme a prueba de este modo", señala el piloto. "Cada noche me tendré que arreglar yo solo la moto. He estado ya en los últimos años preparándome yo las motos y reuniendo experiencia, pero no soy mecánico y puede haber averías que no sepa ni por dónde empezar", reconoce.

De equipo oficial a ir en solitario

Tras una primera participación que salió a pedir de boca con el equipo 'All1 team' en la que terminó en 37ª posición, el pasado año le tocó conocer la cara más amarga de esta prueba al sufrir una avería eléctrica en la moto en la primera etapa y terminar cayendo y fracturándose varias costillas al tratar de recuperar posiciones días después. Este año, el planteamiento que se lleva a Arabia Saudí es más similar al que ideó en su primera participación. "Este año vuelvo al planteamiento de conservar y terminar la primera semana para ver cómo enfocar la segunda. El Dakar es muy largo", asegura.

Josep Pedró, piloto de motos que participará en su tercer rally Dakar, pero este año sin mecánicos ni asistencia, fotografiado en la sede de El Periódico. / JORDI COTRINA / EPC

La experiencia es tan intensa y dura que un error puede costar muy caro. "En el Dakar sale lo mejor y lo peor de cada persona. Se duerme poco, se sufre mucho y se vive todo intensamente. En el rally si eres prepotente tienes los días contados porque un día ayudas tú y al siguiente puedes necesitar que alguien te ayude a ti", reconoce. Este año dejará de lado su papel de director deportivo del equipo Pedregà que desarrolló el pasado año para centrarse en su experiencia personal, pero comparte con el resto de pilotos del equipo los nervios previos a la partida. Desde la experiencia, asesora también a pilotos más jóvenes como Arnau Lledó. "Lo jodido del Dakar es que no hay ninguna carrera como el Dakar, y cuando llegas es todo una sorpresa. El primer año es el más difícil porque todo cuesta, sobre todo encontrar las ayudas. Cuando no te conoce nadie dentro del mundo del rally raid, el puerta fría para conseguir apoyos es muy difícil", rememora. A día de hoy, el piloto catalán cuenta con sponsors que han permitido su tercera participación, pero cuando termina la prueba, entre campeonatos, gestiona las charcuterías La Garriga en Barcelona y Madrid. "En un Dakar en moto se te pueden ir fácil 100.000 euros. Para conseguir mi primera participación estuve dos años picando piedra y tocando todos los timbres que vi", recuerda.

"La suerte está echada"

Por aquel entonces, el piloto se embarcó en una aventura solidaria nacida de la tragedia de la muerte de Alex Llibre en un accidente, su hermano Carlos, Josep y otros cuatro pilotos decidieron correr el Dakar para rendirle homenaje. "Éramos seis tíos con un solo objetivo y nos reunimos semanalmente durante dos años para conseguirlo. Remamos juntos y conseguí entrar en el rally raid de lleno. Encontré la pasión de mi vida y ya no he dejado de luchar por seguir participando", sentencia. "Hay días que te quieres morir y piensas ¿qué hago aquí?... Te marcharías a tu casa, pero luego llegan días que haces una etapa brutal y te salen bien los resultados, y es que llegas a ir llorando dentro del casco porque no quieres que se acabe. Nada más terminar la última etapa del primer año, en mi cabeza había un solo pensamiento: ¿Cómo consigo volver aquí el año que viene?", recuerda el piloto.

Para preparar esta aventura tan épica, Josep ha contado con el apoyo de dos grandes nombres del Dakar. David Palmada, conocido como 'Pelut' lleva cerca de 30 participaciones en el rally como mecánico y es actualmente el mecánico del equipo Pedregà. "Él me ha formado, me ha enseñado mucho y en ese sentido voy tranquilo", asegura Josep que además cuenta con amigos dentro de la categoría. "Me fui un fin de semana entero con Albert Martín a su casa a Tarragona para que me hiciera una masterclass de las rutinas que él hacía en Original", asegura. Ahora, la suerte está echada y solo quedará disfrutar y sufrir las 13 etapas de la 48ª edición del Dakar que empezarán este sábado 3 de enero en Yanbu, Arabia Saudí.