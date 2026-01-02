Joan Garcia vuelve a casa en un clima de máxima hostilidad: "Tiene que anticiparse a lo que pueda ocurrir, estar preparado"

A eso de las 20.30 horas de este sábado, como hizo tantas otras veces, Joan Garcia encarará el túnel de vestuarios del RCDE Stadium y saldrá al césped a calentar con sus compañeros de portería. Esta vez, sin embargo, no será como tantas otras veces. No. Será, de hecho, todo lo contrario. El tímido ritual de aplausos de los aficionados del Espanyol más madrugadores se convertirá, con seguridad, en una lluvia de pitos y abucheos. Joan Garcia vuelve a Cornellà por Navidad, pero no será como tantas otras veces.

Ese, alrededor de media hora antes de que Víctor García Verdura dé inicio al derbi barcelonés, será el aperitivo de lo que vendrá después, durante toda una noche que apunta a ser una tortura sonora para el guardameta de Sallent. Es el peaje por haber pagado su cláusula de rescisión para abandonar a un Espanyol que lo idolatraba para fichar por el Barça, eterno enemigo.

Joan Garcia, este viernes en el entrenamiento del Barça previo al derbi. / AFP7 vía Europa Press

La visión de Hansi Flick

"No he visto ninguna diferencia en él esta última semana. No creo que le afecte el ambiente", despejaba su entrenador, Hansi Flick, este viernes, aun reconociendo que será un "partido especial", también el "mejor escenario" para demostrar el gran estado de forma en el que se encuentra desde que regresó de su lesión, hace ya mes y medio. "Le veo centrado", ha concluido el técnico.

"Va a pasar de ser héroe a villano ante un grupo de gente para la que ha dado el cien por cien de sí mismo durante varias temporadas, dando su vida prácticamente. Y eso, emocionalmente, siempre duele", expone Xesco Espar, exentrenador del Barça de balonmano, ahora 'coach' experto en alto rendimiento y profesor de INEF en Barcelona, sobre un fenómeno que se ha repetido en numerosas ocasiones en la historia del fútbol, con diferentes resultados.

Figo, Iñigo Martínez, Courtois...

Luis Figo, por ejemplo, fue incapaz de marcar un solo gol en sus cuatro visitas de blanco al Camp Nou, anulado por un joven Puyol en la primera de ellas. Iñigo Martínez nunca ganó en Anoeta con la camiseta del Athletic, siendo expulsado en su última visita con los bilbaínos. Thibaut Courtois, en cambio, tiende a agigantarse cada vez que pisa el Metropolitano: el 5-2 de este año es la excepción a la norma.

Figo, marcado por Puyol, en su primera visita al Camp Nou con la camiseta del Real Madrid. / Albert Olive / EFE

"La respuesta ante una situación como esta depende un poco de cada persona. Por lo que he visto de Joan Garcia, aunque no le conozco, es un jugador que es capaz de estar muy centrado en la tarea, en el juego. Es un jugador que parece muy estable independientemente de lo que pase. Ves que hace una gran parada y quizá sonríe un poco, pero sin grandes aspavientos. Enseguida se centra en su siguiente tarea", analiza David Peris Delcampo, presidente de la Federación Española de Psicología del Deporte.

Coinciden ambos expertos en la importancia de conseguir que los factores externos no distraigan al deportista, a Joan Garcia en este caso, del cometido que tiene que realizar sobre el terreno. "Bloquear el ruido externo y escuchar tu ruido interno, tu diálogo interno, que es lo que te hace centrar la concentración en lo que sucede en el campo y en lo que el equipo necesita de ti en cada momento", desarrolla Espar, que ejemplifica cómo entrenaba él situaciones similares a las que puede vivir el portero en el derbi.

"Cuando yo entrenaba al Barça de balonmano [entre 2004 y 2007], nuestros principales rivales eran equipos balcánicos que tenían un factor campo temible. Mi manera de prepararnos para ello era simular ese ambiente. Teníamos el sonido de esos pabellones grabado en cintas de casete y en los tres últimos entrenamientos antes del partido, trabajábamos durante 20 minutos con la megafonía a tope en el Palau. Era una manera de que el jugador entrenara mecanismos que le permitieran evadirse del entorno y centrarse en lo que tenía que hacer".

Raphinha, Joan Garcia y Lamine Yamal, en el último Espanyol-Barça. / JORDI COTRINA

"¿Cómo te sentirías tú en esta situación?"

"Él tiene que anticipar lo que puede pasar para estar mentalmente preparado para cuando ocurra. Eso es lo que le va a permitir centrarse en lo que tiene que hacer, que es lo que viene haciendo hasta ahora, hacer bien su trabajo. Que él encuentre las soluciones antes de que las pueda necesitar. Por ejemplo, ¿cómo te sentirías tú en esta situación?, ¿qué crees que puedes hacer?. Si tú te imaginas que te van a chillar, pero también que va a salir bien la cosa, que tú vas a reaccionar bien, que tienen soluciones para afrontar esos momentos, lo que está haciendo es habituarte a ese estímulo. Y además aumentas la percepción de control", añade Peris.

Porque un ambiente caldeado no tiene por qué implicar, necesariamente, una merma de las capacidades competitivas. Lo explica Espar, en la actualidad profesor del INEF de Barcelona, apelando a un ejemplo de sus propias hijas, Anni y Clara, waterpolistas internacionales. "Ellas me han dicho varias veces que sus peores partidos fueron los de los Juegos Olímpicos de Tokio [ganaron la plata], porque no había público por la pandemia. Ellas me decían, 'a mí me da igual que me griten, prefiero que me griten a que no haya público'. Hay deportistas muy competitivos que son capaces de asimilar los gritos en contra y transformarlos mentalmente en el ruido de tu gente que te anima cuando juegas en casa".e

El "filtro" de la fortaleza mental

Espar, en todo caso, incide en que la fortaleza psicológica es, en sí misma, un "filtro" en el deporte de élite. Es decir, que es imprescindible para poder competir al máximo nivel y soportar "un estrés brutal". Y que lo es de manera todavía más genuina en el caso de los porteros, mucho más expuestos a que sus errores no puedan ser corregidos por otro compañero, como sí les sucede a los jugadores de campo. Y añade Peris, en esa misma línea, que Joan Garcia aparenta gozar de una "estabilidad psicológica" excepcional, a tenor de su manera de comportarse en el campo.

"Es muy importante que el entrenador hable con su jugador, aunque sea durante cinco minutos, y le pregunte 'oye, ¿cómo estás?'. Y en la respuesta, sobre todo en el lenguaje no verbal de la respuesta, verá si está preparado o no", incide Espar. La respuesta, la que de verdad no admite interpretaciones, este sábado a partir de las 21.00 horas.