Un Barça imparable en ACB arrolla al Casademont Zaragoza en el Palau

El Barça inició este viernes 2026 con una victoria rotunda en el Palau Blaugrana frente al Casademont Zaragoza (100-80), un triunfo que le permite alargar su condición de invicto en la Liga Endesa desde la llegada de Xavi Pascual al banquillo y, además, asaltar la cuarta posición.

Victoria y racha en la Liga Endesa

El conjunto azulgrana decantó el partido cuando elevó su nivel defensivo y firmó un parcial de 27-11 en el segundo cuarto, que le llevó al descanso con una renta ya decisiva (48-33). Entonces supo administrar la ventaja, lo que permitió al técnico catalán dosificar minutos de piezas clave como Kevin Punter o Tomas Satoransky ante la exigente cuesta de enero.

Barça-Casademont Zaragoza. / AFP7

Con este triunfo, el cuadro catalán suma su séptima victoria consecutiva en la ACB y arranca con buen pie un maratón de cinco partidos en diez días, que continuará este domingo (12:30 horas) con una exigente visita al Movistar Arena para medirse al Real Madrid.

El triple como punto de partida

El Barça abrió el año como casi siempre encuentra oxígeno: desde el triple. Dos aciertos de Kevin Punter y otros dos de Norris Cole sostuvieron a los azulgranas en los primeros minutos, todavía adormilados en defensa ante un Casademont Zaragoza sin complejos, cómodo castigando en la pintura para tomar ventaja (14-20, min. 7).

Buscó entonces Pascual respuestas en la vuelta de Shengelia, siete partidos después, y en la presencia de Fall, que cuajó buenos minutos ante el Mónaco, para ganar consistencia cerca del aro y diversificar el foco ofensivo. La apuesta surtió efecto: un parcial de 9-2 dio la vuelta al marcador al inicio del segundo acto (23-22, min.11).

Barça-Casademont Zaragoza. / AFP7

El técnico azulgrana fue un paso más allá con un quinteto pequeño —Punter, Laprovittola y Brizuela— para acelerar el juego y ganar fluidez, pero el Casademont no se descompuso. Resistió el empuje y se mantuvo a rebufo, con Bell-Haynes como faro para mantener el partido abierto (31-30, min. 15).

Parcial definitivo antes del descanso

El siguiente acelerón del Barça sí fue definitivo. Impulsado por la inspiración de Punter y Norris, castigando desde la línea de personal ante un rival pronto cargado de faltas y elevando el listón defensivo hasta cerrar el grifo —apenas tres puntos concedidos en los últimos seis minutos—, el conjunto azulgrana abrió brecha y, con un parcial de 21-3, encarriló la victoria al descanso (48-33).

Tras el paso por vestuarios, el Casademont intentó no tirar la toalla, pero el golpe había dejado su moral muy tocada y se encontró con un Barça decidido a no desperdiciar el botín. Aplicado en defensa y certero al contraataque, el conjunto azulgrana siguió ampliando la renta (60-43, min. 25).

Barça-Casademont Zaragoza. / AFP7

Ni una incidencia técnica que mantuvo el partido detenido durante cerca de veinte minutos desvió el guión. Aprovechando las concesiones de un balance defensivo aragonés muy frágil, los locales encontraron las costuras y, con buenos minutos de Laprovittola y Shengelia, dejaron el partido sentenciado a falta de descifrar el resultado final (84-59, min.33).

Rotaciones pensando en el clásico

Xavi Pascual aprovechó para dar descanso a Punter y Satoransky de cara al clásico del domingo, y para involucrar a los menos habituales en la exigente cuesta de enero. Marcos respondió a la confianza con dos triples que levantaron al Palau y lideró el festival ofensivo hasta el 100-80 definitivo que supone la séptima victoria liguera consecutiva.