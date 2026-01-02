Arnau Lledó, ante su primer Dakar en moto: "Tengo tantas dudas como ganas"

El pasado 29 de diciembre cumplió 23 años mientras se embarcaba en la mayor aventura de su vida. "Tengo tantas dudas como ganas, pero por fin he conseguido atar todos los cabos para llegar al Dakar", reconocía días antes a este diario Arnau Lledó. El piloto de Taradell afrontará desde este sábado 3 de enero su primera participación en el rally más duro del mundo en el equipo Pedregà con la voluntad de convertirse en piloto profesional en los próximos años. "Desde este año ha pasado de ser un sueño a un objetivo", apostilla.

Tras competir en el Campeonato de España de Motocross durante 5 años, de 2017 a 2022, se rompió la clavícula y los ligamentos cruzados de la rodilla y empleó los siguientes dos años en reenfocar su carrera al raid. Con la ayuda de sus sponsors consiguió enrolarse en varias citas mundialistas del rally raid este 2025 con la esperanza de sellar su plaza para el Dakar de este año. "Es complicado porque nadie te conoce y tocas puertas pidiendo ayudas para poder sufragar los costes de la prueba. Llegó un punto que los números me fulminaron tanto que mis padres me tuvieron que pedir que dejara de pensar en el dinero. Saber que el esfuerzo que hay puesto en que tú cumplas tus sueños involucra a tantas personas te hace sentir presión", confesaba. Cuando no compite, ayuda a su padre en su pequeña empresa familiar de construcción, pero a mediados de noviembre, consiguió finalmente cerrar los detalles de su participación en el Dakar con la ayuda de un sponsor privado y empezó su contrarreloj para conseguir montura.

Objetivo: terminar

Tras recibir su KTM last minute y contar con el apoyo del equipo Pedregà, ahora, con el equipaje ya preparado, ve las cosas desde otra perspectiva de ilusión superlativa. "Estoy deseando llegar, creo que todo lo que me han contado se quedará corto", augura. Este año ha competido en Baja Aragón, Portugal y Marruecos y se ve con opciones de hacer bien las cosas en Arabia Saudí. "Quiero terminarlo. Es mi objetivo principal pero obviamente espero poder hacer un buen papel que me permita seguir luchando por dedicarme a esto", asegura.

Arnau Lledó, debutante en categoría de motos en su primer rally Dakar, fotografiado en la sede de El Periódico. / JORDI COTRINA / EPC

Arnau ha trabajado con un psicólogo varios aspectos de su preparación para llegar en las mejores condiciones tanto físicas como mentales. "Me ha ayudado a salir de mi caos y poner orden. En el rally es importantísimo llevar las cosas preparadas y organizadas. También hemos trabajado en mantener la calma en caso de que me pierda para no precipitarme e hipotecar el resto de etapas por un error", explica el piloto. "Quiero fallar lo mínimo posible, aunque sé que habrá errores", reconoce.

Las dunas, en el punto de mira

La emoción de las primeras veces le ha llevado a estudiarse todo el recorrido de la prueba y detectar cuáles pueden ser sus puntos flacos. "Me da respeto la sexta etapa. Hay más de 330km de dunas y creo que el máximo que he hecho yo son 80kms. No quiero obsesionarme, pero la tengo en la cabeza", señala. Sin embargo, Arnau sabe que no va solo a la que puede ser la aventura de su vida. "Le he pedido consejo a Josep Pedró. Desde que empecé en el Rally, que ya le conocía del motocross, le he ido preguntando mucho y ha dado la casualidad que luego hemos coincidido en el equipo Pedregà. Tanto él como Pelut (David Palmada) me han dado muchísimo apoyo tanto con consejos mecánicos como de carrera. Confío en ellos, dentro y fuera de la mecánica", asegura.

Este sábado 3 de enero, Arnau iniciará su andadura en Arabia Saudí con el objetivo de superar la prueba más dura del mundo y conseguir atraer la atención de los patrocinadores para poder empezar a dedicarse al motor de forma profesional. "Estas semanas antes de irnos se me están haciendo eternas, me muero de ganas de empezar", sentenciaba a días de zarpar.