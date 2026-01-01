Tsitsipas desvela que pensó en dejar el tenis: "No sabía si podría terminar un partido"

El griego Stefanos Tsitsipas, que se encuentra en Perth (Australia) para disputar con su equipo la cuarta edición de la United Cup, desveló, horas antes de iniciar un nuevo curso competitivo, que en el 2025 pensó "seriamente en la retirada" del tenis profesional debido a su lesión en la espalda.

El exnúmero 3 del ránking ATP sufrió una dolencia en la espalda en la segunda mitad de la temporada y, tras disputar dos partidos individuales en la Copa Davis con la selección de Grecia en septiembre pasado, no volvió a competir.

El heleno, finalista en Roland Garros en el 2021 y en el Abierto de Australia de 2023, en ambas superado por el serbio Novak Djokovic, indicó que su principal preocupación fue "si podía terminar un partido" por una lesión que le persiguió durante "los últimos seis u ocho meses". Un momento que, además, coincidió con su ruptura sentimental con la tenista española Paula Badosa.

"Me llegué a preguntar si podría jugar otro partido sin dolor. Me asusté mucho tras perder ante el alemán Daniel Altamaier en el Abierto de Estados Unidos. No pudo caminar durante dos días. Ahí es cuando uno piensa en el futuro de su carrera", desveló Tsitsipas.

"Apenas podía aguantar"

"Pasé un tiempo recuperándome. Estuve ausente de las canchas durante mucho tiempo", apuntó el heleno en la conferencia de prensa previa al inicio de la United Cup con el equipo griego. "En los últimos tres o cuatro torneos de la temporada apenas pude aguantar. Así que era importante intentar encontrar algo que me permitiera volver sano", dijo el ateniense que se enfrentará a Japón y Gran Bretaña en la fase de grupos de la United Cup.

"Tomé las medidas necesarias para rehabilitarme y volver a mi nivel habitual. Hasta ahora creo que es una gran noticia saber que he completado la pretemporada sin dolor ni molestias. Espero seguir así y demostrarlo en la United Cup y toda la temporada 2026", dijo Tsitsipas, ahora trigésimo sexto del circuito ATP.