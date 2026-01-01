Pere Milla, en un programa satírico: "Yo pisaría a Lamine Yamal"

El Barcelona se enfrentará al Espanyol en Cornellà este sábado en el RCDE Stadium, partido marcado por la gran dinámica deportiva en la Liga de ambos equipos, pero también por el regreso de quien fuera guardameta blanquiazul, Joan Garcia. El encuentro, que contará con medidas de seguridad especiales -como la instalación de redes de seguridad en ambos goles para proteger a Joan Garcia-, asoma ya en el horizonte en un ambiente de tensa calma. Y donde toda declaración adquiere relevancia, por satírico que sea el contexto.

El pasado martes, Betevé emitió el programa de humor en clave blanquiazul Perico Que Vola, presentado por Àlex Pérez y David Recasens y que contó entre sus invitados con Pere Milla, delantero del equipo que entrena Manolo González, y Anna Torrodà, futbolista del primer equipo femenino. Dicho espacio fue grabado el pasado 23 de diciembre con público en el Eixample Teatre.

Chuts a la cabeza de Joan Garcia

Durante el 'show', los conductores del espacio invitaron a Pere Milla y Torrodà a disparar contra un cartón de Joan Garcia. La máxima puntuación se otorgaba si los invitados chutaban a la cabeza del ahora portero del Barça.

Ya en la recta final del programa, un espectador tomó el micrófono y preguntó a Pere Milla: "¿A quién quieres pisar, a Joan Garcia o a Lamine Yamal?". Pere Milla se lo pensó un rato, y acabó respondiendo: "Yo creo que a Lamine". Las risas continuaron en el escenario ante los aplausos del público.

Mientras tanto, la directiva del Espanyol, consciente del excelente momento del equipo, con cinco triunfos consecutivos, está haciendo cuanto está en su mano para rebajar la tensión del partido. Esta misma semana llegó a advertir en un comunicado que los aficionados y socios se exponen a multas de entre 150 y 650.000 euros en el caso de atentar contra la seguridad y el orden durante el encuentro.