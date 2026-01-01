Neymar, entre el rezo y el martirio: así espera convencer a Ancelotti para jugar el Mundial

Neymar Jr. cumplirá el próximo 5 de febrero 34 años. Aunque, a estas alturas, parece que el sufrido cuerpo del futbolista haya pasado ya por varias vidas.

El delantero, que ahora se recupera de su enésima lesión (se sometió a una operación de menisco el pasado mes de diciembre), tiene entre ceja y ceja disputar su cuarto Mundial con Brasil, cita que, en su caso, siempre comenzó en rezo y concluyó en tormento. No lo tendrá fácil para convencer a su actual seleccionador, el exmadridista Carlo Ancelotti, que por ahora no ha querido saber nada de él pese a las dificultades en su hoja de ruta. Pero Neymar, sí, parece tener un plan.

Ha renovado el exatacante del Barça y el PSG su contrato con el Santos hasta el 31 de diciembre de 2026. Su vínculo concluía este mismo miércoles, por lo que Neymar ha ganado tiempo en su alocada carrera por disputar la Copa del Mundo, a disputar el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. El problema es que Ancelotti no parece confiar demasiado en las prestaciones físicas de Neymar, maltratado por las lesiones. Tampoco ayuda que el delantero, otrora capitán de Brasil y gran referencia de la 'verdeamarela', no juegue con su selección desde el 18 de octubre de 2023, en un partido contra Uruguay, hace ya más de dos años. Entonces, los ligamentos de la rodilla le hicieron una fea mueca.

Neymar reza tras consumarse la salvación del Santos. / MIGUEL SCHINCARIOL / Afp

Ocurre que, en los últimos tiempos, Neymar ha recuperado cierta aura al ayudar al histórico Santos de Pelé a evitar el descenso de categoría. Ney, tremendista como pocos, se hartó a llorar en el último partido del Brasileirão, consciente del desastre que hubiera supuesto la caída a los infiernos del Peixe. Y pudo cerrar el curso, lesionado de un menisco hecho unos zorros, pero en paz. Ya no tanto por sus cifras (ocho goles y una asistencia en 20 partidos), sino porque cinco de esos tantos llegaron en las cinco últimas jornadas, incluido un 'hat trick' ante el Juventude.

Máximo goleador histórico de Brasil

Con 79 goles en 128 partidos, Neymar continúa siendo el máximo goleador histórico de Brasil. Pero su nombre, al menos en las tres citas mundialistas en que él debía haber sido el futbolista que empujara a su selección a su sexta Copa del Mundo, siempre estuvo emparentado con la fatalidad. De hecho, nunca llegó a jugar unas semifinales.

En el Mundial de Brasil de 2014, en cuartos, el colombiano Zúñiga le propinó un rodillazo en la espalda que dejó a Neymar fuera de combate, con una fractura en la tercera vértebra lumbar. Él siempre pensó que ese golpe pudo haber tenido consecuencias fatales. "Dios me bendijo", admitió en su día. El caso es que aquello, al menos, le evitó vivir sobre el campo el escarnio en semifinales frente a Alemania (1-7) en una selección dantesca (con Dante, sí, y David Luiz como espeluznantes centrales, o Fred de ariete).

Neymar, en un helicóptero medicalizado, durante el Mundial de Brasil de 2014. / Efe

El Mundial de Rusia, en 2018, no le fue mucho mejor con Tite ya al frente del banquillo. Fue la cita en que rivales e hinchas la tomaron con Neymar por una presunta actitud comediante en sus acciones. "Esto es un juego de hombres, no de payasadas", llegó a bramar el entrenador colombiano Juan Carlos Osorio, entonces seleccionador de México. Incluso hubo quien contabilizó el tiempo que Neymar pasaba en el suelo (14 minutos completos antes de los cuartos de final frente a la Bélgica de Courtois, verdugo en aquella frustrante noche de Kazan, 1-2). Al volver a Brasil junto a sus compañeros, la prensa de su país lo destrozó por salir por una puerta trasera.

Neymar llora con Dani Alves, durante su eliminación en el Mundial de Qatar ante Croacia. / Esteban Biba / EFE

Mientras que en Qatar 2022, la cita que debía servir para que Neymar se reivindicara por fin y se ganara el favor de su pueblo, las lágrimas volvieron a brotar sin remedio. En el primer partido, el serbio Nikola Milenkovic le dio una patada en el tobillo, provocándole una hinchazón que le hizo perderse el resto de la fase de grupos. Y ya en cuartos, la misma noche en que igualaba los goles de Pelé con la selección, fue Croacia quien le dejó en la cuneta. Y eso que Neymar marcó en la prórroga y se las llegó a prometer felices. Pero los croatas no se rindieron, llevaron el duelo a los penaltis, y los fallos de Rodrygo y Marquinhos ante el portero Livakovic, ahora espectral guardameta del Girona, acabaron con el sueño de un Neymar que no llegó a chutar.

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil. / EFE

Queda por ver si Ancelotti (cuatro victorias, dos empates y dos derrotas en sus ocho partidos con Brasil) se atreverá a recurrir a Neymar para un frente ofensivo en que el azulgrana Raphinha está llamado a liderar el frente ofensivo de la selección, con los madridistas Vinicius y Rodrygo o el adolescente del Chelsea Estêvão opositando a tener su hueco. El próximo Mundial, además, comienza peligroso, con un peliagudo debut frente a Marruecos (cuarto clasificada en Qatar) el 14 de junio en Nueva Jersey. Luego llegarán Haití en Filadelfia (20 de junio) y Escocia en Miamo (25 de junio).

Por lo pronto, Neymar, padre de cuatro hijos con tres mujeres diferentes, estrella mediática que un día anuncia 'nuggets' y otro le da al Fortnite, juega sus últimas cartas. E implora por que le recuerden.