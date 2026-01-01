Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio en SuizaStranger thingsPedrochePrimer bebéLa GrossaTrumpSeries eneroTaxiEl VendrellBadalona
instagramlinkedin

Fútbol

Lamine Yamal llega y se va sin entrenar a 48 horas del derbi contra el Espanyol

El delantero azulgrana, pese a acudir a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, la abandonó poco después sin ejercitarse con sus compañeros.

Lamine Yamal, en un hotel de Dubai durante las fiestas navideñas.

Lamine Yamal, en un hotel de Dubai durante las fiestas navideñas. / Instragram Lamine Yamal

Francisco Cabezas

Francisco Cabezas

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Comienza convulso e inquietante el año para el Barcelona. Lamine Yamal no participó en el entrenamiento vespertino programado por Hansi Flick a las 17.00 horas. Acudió el delantero azulgrana a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, pero la abandonó poco después sin salir al campo junto a sus compañeros. Significativo, con el derbi frente al Espanyol a la vuelta de la esquina, este sábado a las 21.00 horas en el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat.

Fuentes del club azulgrana aseguraron a este diario que no habrá parte médico, y restaban importancia a la ausencia de Lamine en el entrenamiento. "No es serio", admitían. El Barcelona, en cualquier caso, optó por no proporcionar imágenes de Lamine en la Ciutat Esportiva. Al parecer, y sin que medie el parte correspondiente, el futbolista se encontraba indispuesto.

Lamine, que ya debería participar en el entrenamiento matutino de este viernes a las órdenes de Flick (el último antes del derbi en Cornellà, donde el futbolista marcó en el triunfo que supuso la última Liga), ha enhebrado diez titularidades consecutivas en el campeonato desde que sufrió sus problemas de pubalgia.

Estas fiestas navideñas las aprovechó Lamine para hacer turismo junto a su inseparable cuadrilla en Dubai, donde, además de recorrer las dunas, recogió tres premios en la Gala Globe Soccer. Eso sí, el pasado lunes, ya de vuelta en Barcelona, optó por no acercarse a la Antiga Fàbrica Damm para recoger el galardón que le había concedido la Federació Catalana de Futbol, ante el enfado del presidente Joan Soteras.

Quien avanza firmemente en su recuperación es Dani Olmo, que podría tener ya minutos frente al equipo de Manolo González. No hay dudas respecto a la participación de Pedri, que acabó el año entre algodones. Mientras que el técnico alemán debería resolver este viernes cuál es la situación de Ronald Araujo, que volvió a los entrenamientos el pasado lunes después de concederse un tiempo para cuidar de su salud mental.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un juzgado imputa a Laporta, Yuste y Sala i Martín por estafar 100.000 euros a una inversora
  2. Louzán: 'Las tres sedes que hay para la final del Mundial son el Bernabéu, el Camp Nou y el estadio de Casablanca
  3. Lamine Yamal se colma de premios en Dubái: 'El año pasado era el niño, ahora tengo la presión de ser alguien importante
  4. Las cuentas del Barça y el Real Madrid, a examen: mismo gasto en sueldos, una deuda incomparable
  5. Los héroes olímpicos que no se pueden jubilar: 'No nos dejaban cotizar y ahora no nos da para cobrar la pensión
  6. El boxeador Anthony Joshua sobrevive a un grave accidente de tráfico que deja dos muertos
  7. Poli' Rincón: 'Vinícius no habría durado ni dos semanas en el vestuario de mi Real Madrid
  8. Laporta, Yuste, Sala i Martín y Oliver son inocentes...mientras no se demuestre lo contrario

Lamine Yamal llega y se va sin entrenar a 48 horas del derbi contra el Espanyol

Lamine Yamal llega y se va sin entrenar a 48 horas del derbi contra el Espanyol

Pere Milla, en un programa satírico: "Yo pisaría a Lamine Yamal"

Pere Milla, en un programa satírico: "Yo pisaría a Lamine Yamal"

Tsitsipas desvela que pensó en dejar el tenis: "No sabía si podría terminar un partido"

Tsitsipas desvela que pensó en dejar el tenis: "No sabía si podría terminar un partido"

Escándalo en la Copa África: el gobierno de Gabón castiga a Aubameyang

Escándalo en la Copa África: el gobierno de Gabón castiga a Aubameyang

El esloveno Domen Prevc gana en Garmisch-Partenkirchen la prueba de saltos de Año Nuevo

El esloveno Domen Prevc gana en Garmisch-Partenkirchen la prueba de saltos de Año Nuevo

Djokovic prohíbe el móvil a sus hijos y abre el debate en redes: "No lo tendrán hasta que sean lo suficientemente maduros"

Tosha Schareina: "No hay que tener miedo, pero sí mucho respeto"

Tosha Schareina: "No hay que tener miedo, pero sí mucho respeto"

El año más convulso de Ilia Topuria

El año más convulso de Ilia Topuria