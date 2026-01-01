Lamine Yamal llega y se va sin entrenar a 48 horas del derbi contra el Espanyol

Comienza convulso e inquietante el año para el Barcelona. Lamine Yamal no participó en el entrenamiento vespertino programado por Hansi Flick a las 17.00 horas. Acudió el delantero azulgrana a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, pero la abandonó poco después sin salir al campo junto a sus compañeros. Significativo, con el derbi frente al Espanyol a la vuelta de la esquina, este sábado a las 21.00 horas en el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat.

Fuentes del club azulgrana aseguraron a este diario que no habrá parte médico, y restaban importancia a la ausencia de Lamine en el entrenamiento. "No es serio", admitían. El Barcelona, en cualquier caso, optó por no proporcionar imágenes de Lamine en la Ciutat Esportiva. Al parecer, y sin que medie el parte correspondiente, el futbolista se encontraba indispuesto.

Lamine, que ya debería participar en el entrenamiento matutino de este viernes a las órdenes de Flick (el último antes del derbi en Cornellà, donde el futbolista marcó en el triunfo que supuso la última Liga), ha enhebrado diez titularidades consecutivas en el campeonato desde que sufrió sus problemas de pubalgia.

Estas fiestas navideñas las aprovechó Lamine para hacer turismo junto a su inseparable cuadrilla en Dubai, donde, además de recorrer las dunas, recogió tres premios en la Gala Globe Soccer. Eso sí, el pasado lunes, ya de vuelta en Barcelona, optó por no acercarse a la Antiga Fàbrica Damm para recoger el galardón que le había concedido la Federació Catalana de Futbol, ante el enfado del presidente Joan Soteras.

Quien avanza firmemente en su recuperación es Dani Olmo, que podría tener ya minutos frente al equipo de Manolo González. No hay dudas respecto a la participación de Pedri, que acabó el año entre algodones. Mientras que el técnico alemán debería resolver este viernes cuál es la situación de Ronald Araujo, que volvió a los entrenamientos el pasado lunes después de concederse un tiempo para cuidar de su salud mental.