El esloveno Domen Prevc gana en Garmisch-Partenkirchen la prueba de saltos de Año Nuevo

El esloveno Domen Prevc, líder del Cuatro Trampolines y de la Copa del Mundo de saltos de esquí nórdico -para la que también puntúan las etapas de este torneo-, ganó la tradicional prueba de saltos de Año Nuevo, la segunda del prestigioso certamen navideño, que se disputó este jueves en la rampa grande de Garmisch-Partenkirchen (Alemania).

Prevc, ganador en Oberstdorf -asimismo en Baviera- el pasado lunes y que ya lideraba la prueba tras la primera ronda, ganó con dos saltos de 143 y 141 metros y se impuso en el trampolín olímpico de Garmisch con un total de 303,1 puntos, exactamente 15,8 más que el austriaco Jan Hörl, que concluyó segundo, con dos intentos de 141 y 131 metros y medio.

Tercero fue otro austriaco, el joven Stepan Embacher, que saltó 134 y 141 metros y medio; y sumó 287,1 puntos.

La tercera prueba del 'Vierschanzentournee' se disputará el próximo domingo en el trampolín olímpico del Bergisel, en la localidad austriaca de Innsbruck, la capital del Tirol.