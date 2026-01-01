Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esquí

El esloveno Domen Prevc gana en Garmisch-Partenkirchen la prueba de saltos de Año Nuevo

El líder de la Copa del Mundo y del Cuatro Trampolines se impone en la tradicional cita del 1 de enero al austriaco Jan Hörl.

El esloveno Domen Prevc, tras ganar en Garmisch-Partenkirchen.

El esloveno Domen Prevc, tras ganar en Garmisch-Partenkirchen. / Matthias Schrader / AP

Efe

El esloveno Domen Prevc, líder del Cuatro Trampolines y de la Copa del Mundo de saltos de esquí nórdico -para la que también puntúan las etapas de este torneo-, ganó la tradicional prueba de saltos de Año Nuevo, la segunda del prestigioso certamen navideño, que se disputó este jueves en la rampa grande de Garmisch-Partenkirchen (Alemania).

Prevc, ganador en Oberstdorf -asimismo en Baviera- el pasado lunes y que ya lideraba la prueba tras la primera ronda, ganó con dos saltos de 143 y 141 metros y se impuso en el trampolín olímpico de Garmisch con un total de 303,1 puntos, exactamente 15,8 más que el austriaco Jan Hörl, que concluyó segundo, con dos intentos de 141 y 131 metros y medio.

Tercero fue otro austriaco, el joven Stepan Embacher, que saltó 134 y 141 metros y medio; y sumó 287,1 puntos.

La tercera prueba del 'Vierschanzentournee' se disputará el próximo domingo en el trampolín olímpico del Bergisel, en la localidad austriaca de Innsbruck, la capital del Tirol.

Tsitsipas desvela que pensó en dejar el tenis: "No sabía si podría terminar un partido"

Escándalo en la Copa África: el gobierno de Gabón castiga a Aubameyang

El esloveno Domen Prevc gana en Garmisch-Partenkirchen la prueba de saltos de Año Nuevo

Tosha Schareina: "No hay que tener miedo, pero sí mucho respeto"

El año más convulso de Ilia Topuria

Maresca se va del Chelsea enfrentado con la directiva

