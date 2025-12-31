Carrera en Barcelona
José Carlos Pinto, ganador de la Cursa dels Nassos: "Me esperaba esta victoria"
El atleta portugués José Carlos Pinto reconoció este miércoles, tras ganar la B100 Cursa dels Nassos 2025 con un tiempo de 13:10 minutos que, aunque no estaba entre los favoritos, confiaba en lograr la victoria.
"Estoy entrenándome muy bien. Mi entrenador me decía que podía salir rápido. Tras los dos primeros kilómetros noté que el ritmo empezaba a caer un poco, pero yo me encontraba bien y pensé: '¿por qué no? Si reviento, reviento", señaló el ganador a los micrófonos de Betevé.
Pinto explicó que decidió apretar al máximo en los últimos kilómetros para superar el récord de Portugal de 5 km y, aunque se quedó a doce segundos del récord de Europa, en poder del francés Jimmy Gressier (12:57, logrado este año en Lille, Francia), se mostró muy satisfecho con su desempeño.
Por su parte, la etíope Likina Amebaw, que confirmó los pronósticos y se llevó la victoria en la prueba femenina con 14:23, aseguró estar "muy contenta" con su carrera, que además ha supuesto su mejor marca personal.
La atleta, afincada en Ávila, destacó que el trazado de Barcelona, que transcurrió en paralelo al litoral, ha favorecido su registro.
- Un juzgado imputa a Laporta, Yuste y Sala i Martín por estafar 100.000 euros a una inversora
- Louzán: 'Las tres sedes que hay para la final del Mundial son el Bernabéu, el Camp Nou y el estadio de Casablanca
- Lamine Yamal se colma de premios en Dubái: 'El año pasado era el niño, ahora tengo la presión de ser alguien importante
- Muere Carles Vilarrubí, empresario y exvicepresidente del Barça, a los 71 años
- Poli' Rincón: 'Vinícius no habría durado ni dos semanas en el vestuario de mi Real Madrid
- Carles Vilarrubí, el empresario catalán amante del cine y la gastronomía que lloró por el Barça
- Los héroes olímpicos que no se pueden jubilar: 'No nos dejaban cotizar y ahora no nos da para cobrar la pensión
- El boxeador Anthony Joshua sobrevive a un grave accidente de tráfico que deja dos muertos