José Carlos Pinto, ganador de la Cursa dels Nassos: "Me esperaba esta victoria"

El atleta portugués José Carlos Pinto reconoció este miércoles, tras ganar la B100 Cursa dels Nassos 2025 con un tiempo de 13:10 minutos que, aunque no estaba entre los favoritos, confiaba en lograr la victoria.

"Estoy entrenándome muy bien. Mi entrenador me decía que podía salir rápido. Tras los dos primeros kilómetros noté que el ritmo empezaba a caer un poco, pero yo me encontraba bien y pensé: '¿por qué no? Si reviento, reviento", señaló el ganador a los micrófonos de Betevé.

Pinto explicó que decidió apretar al máximo en los últimos kilómetros para superar el récord de Portugal de 5 km y, aunque se quedó a doce segundos del récord de Europa, en poder del francés Jimmy Gressier (12:57, logrado este año en Lille, Francia), se mostró muy satisfecho con su desempeño.

Por su parte, la etíope Likina Amebaw, que confirmó los pronósticos y se llevó la victoria en la prueba femenina con 14:23, aseguró estar "muy contenta" con su carrera, que además ha supuesto su mejor marca personal.

La atleta, afincada en Ávila, destacó que el trazado de Barcelona, que transcurrió en paralelo al litoral, ha favorecido su registro.