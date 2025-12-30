Laporta, Yuste, Sala i Martín y Oliver son inocentes...mientras no se demuestre lo contrario

Quienes han leído el auto dictado por la Audiencia de Barcelona y remitido, en noviembre pasado, a la magistrada del Juzgado de Instrucción nº 22 de Barcelona para que admitiera la querella presentada por la última afectada (hay quien dice que pueden haber más afectados y que el goteo puede seguir) del ‘caso Reus’, aseguran que el texto es durísimo, “demoledor”, tanto es así que la magistrada no ha tenido más remedio que llamar a declarar a Joan Laporta, presidente del FC Barcelona; Rafa Yuste, vicepresidente azulgrana; el economista y exdirectivo Xavier Sala i Martín, y al exdirector de TV3 y expropietario del CF Reus Deportiu, Joan Oliver.

Estamos hablando de unos miles de euros (sí, sí, hay otros casos de millones de euros por el mismo presunto fraude), pero la sensación de que la Audiencia de Barcelona ha decidido que hay caso y materia para un juicio, parece evidente. Otra cosa es que antes de que Laporta y sus compañeros de conflicto declaren, el próximo día 16 de enero, intenten alcanzar un pacto con la demandante que, al ver el documental del periodista Andreu Rauet, ‘Laportagate-El Caso del Reus 2’, exclamó en el sofá de su casa “¡pero si eso es lo que me pasó a mí!” y presentó la denuncia.

Tres procedimientos abiertos por la misma raíz, por el mismo asunto, en juzgados diferentes y por cantidades diversas dan que hablar y, sin duda, demuestran que hay suficiente humo como para que alguien investigue dónde está el fuego, cómo surgió y quién lo provocó. Es más, ya hubo una demanda que no prosperó porque las partes alcanzaron un acuerdo.

Joan Laporta, Rafa Yuste, Xavier Sala i Martín y Joan Oliver / R

Es evidente que si Florentino Pérez estuviese envuelto en casos así, igual el asunto sería motivo de comentario por parte de Joan Laporta en la nueva fase de enemistad que se vive con la Casa Blanca. Por eso es extraño que el presidente del Real Madrid, que ha prometido ir “a por todas” contra Laporta, no se pronuncie, aunque la presunción de inocencia por parte de los cuatro personajes citados a declarar, cada uno con su historia personal y directiva, es evidente, real, intachable, cierta.

Escándalo arbitral

No hay duda de que hay mucha gente parada, quieta, callada, sin abrir la boca (la oposición culé, por ejemplo), en espera de que todo se solucione o no. Todo parece indicar, repito, que en esta ocasión el asunto va muy en serio y, tal vez, Laporta necesite, al salir del juzgado de Barcelona, el próximo 16 de enero, de otro escándalo arbitral como el que esgrimió, tras su última visita a los juzgados por este mismo asunto, cuando, tras su declaración, dijo al enfrentarse a la nube de periodistas que le esperaban que “el penalti de Koundé es un escándalo, el de Rüdiger fue parecido…”, pero nada sobre lo declarado y sobre el 'caso Reus’.

La sensación de que cuando estalló el caso, Laporta, Yuste, Sala i Martín y Oliver, sus asesores y abogados creyeron que el asunto no iba a ninguna parte, es evidente. El recorrido que ha adquirido el presunto fraude, que tomó otra dimensión con el modesto pero muy jugoso documental de Andreu Rauet, que abrió los ojos a más de un afectado/a, puede que empiece a preocupar a los implicados, que, incluso, repito, podrían intentar alcanzar, ahora sí, un pacto con las víctimas para evitar el juicio.