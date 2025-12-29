La Federació Catalana entrega los premios a los mejores del año en su Gala de las Estrellas

Joan Soteras, presidente de la Federació Catalana de Futbol (FCF), no pudo ocultar su malestar ante la ausencia de Aitana Bonmatí (lesionada de larga duración) y Lamine Yamal (con entrenamiento vespertino) en la 13ª Gala de las Estrellas celebrada en la tarde de este lunes en la Antiga Fàbrica Damm. Aitana y Lamine eran los principales galardonados, con los premios a los mejores futbolistas del año.

"Es nuestra gala. Los que están aquí son todos catalanes. Creo que no debería faltar nadie", dijo Soteras en declaraciones a TV3.

La salud del fútbol catalán

En cualquier caso, sí pudo lucir la FCF una buena fotografía del buen estado de salud del fútbol catalán con los diferentes premiados. Entre ellos el central azulgrana Pau Cubarsí como mejor joven de equipo masculino (él sí tuvo tiempo de ducharse y acercarse a la gala tras el entrenamiento a puerta abierta celebrado en el estadio Johan Cruyff) o Clara Serrajordi, una de las grandes revelaciones del Barça femenino.

Tampoco quiso perderse la cita Robert Martínez, cuya excelente trayectoria al frente de la selección portuguesa le permitirá dirigir a los lusos en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Premios para el Espanyol

El Espanyol, mientras, recibió uno de los premios del jurado (entregado por el propio Soteras y el presidente del Jurado de la Gala de las Estrellas y consejero de Damm, Ramon Agenjo) en la semana que desembocará en el derbi del próximo sábado frente al Barça en Cornellà. Además, Javi Puado, el capitán que espera reaparecer frente a los de Flick tras superar su lesión, se llevó el premio al máximo goleador catalán masculino, siendo el femenino para la azulgrana Alexia Putellas.

Míchel Sánchez, técnico del Girona premiado por su implicación con el catalán, se permitió bromear con el presunto interés de su equipo por hacerse con los servicios del capitán azulgrana, Marc André ter Stegen. "No fotis", resolvió Míchel.

Lista de premiados en la 13ª Gala de las Estrellas: