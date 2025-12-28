Muere Carles Vilarrubí, empresario y vicepresidente del Barça: reacciones del mundo empresarial, del deporte y la política

Vilarrubí, el presidente que la ‘cuina catalana’ necesitaba

Las instituciones corren el peligro del adormecimiento y la Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició (ACGN) no era ajena al ensueño. Y en eso que llegó Carles Vilarrubí y le dio el empuje que la sacó del duermevela para espabilarla. Moverse, moverse, moverse, moverse mucho, levantar el teléfono, hablar con este y con aquel. Convencer, y conseguir.

Vilarrubí era la persona idónea para el trabajo relacional: llegaba de un mundo –de muchos mundos: el deporte, las finanzas, la política– donde la conexión y la persuasión son importantes.

Cierto que la gastronomía es lugar de encuentro –y también de desencuentro– y el presidente, listo y estratega, supo sentar a muchos en torno a la mesa: convenció a Carme Ruscalleda para que fuera vicepresidente y abrió el organismo a los cocineros, a capitanes como Fina Puigdevall y Jordi Vilà, los dos últimos nombramientos como académicos. Lea aquí el obituario de Pau Arenós.