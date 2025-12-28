En Directo
Muere Carles Vilarrubí, empresario y vicepresidente del Barça: reacciones del mundo empresarial, del deporte y la política
Carles Vilarrubí, exvicepresidente del FC Barcelona y figura relevante en el mundo empresarial y político de Catalunya, ha fallecido esta madrugada en Barcelona a los 71 años.
EL PERIÓDICO abre hilo con las reacciones del mundo empresarial, del deporte y la política
Pau Arenós
Vilarrubí, el presidente que la ‘cuina catalana’ necesitaba
Las instituciones corren el peligro del adormecimiento y la Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició (ACGN) no era ajena al ensueño. Y en eso que llegó Carles Vilarrubí y le dio el empuje que la sacó del duermevela para espabilarla. Moverse, moverse, moverse, moverse mucho, levantar el teléfono, hablar con este y con aquel. Convencer, y conseguir.
Vilarrubí era la persona idónea para el trabajo relacional: llegaba de un mundo –de muchos mundos: el deporte, las finanzas, la política– donde la conexión y la persuasión son importantes.
Cierto que la gastronomía es lugar de encuentro –y también de desencuentro– y el presidente, listo y estratega, supo sentar a muchos en torno a la mesa: convenció a Carme Ruscalleda para que fuera vicepresidente y abrió el organismo a los cocineros, a capitanes como Fina Puigdevall y Jordi Vilà, los dos últimos nombramientos como académicos. Lea aquí el obituario de Pau Arenós.
Albert Guasch
Muere Carles Vilarrubí, empresario y exvicepresidente del Barça, a los 71 años
Carles Vilarrubí era uno de esas personas de la alta sociedad catalana que parecía haber estado en todas partes. De talante afable y conciliador, Vilarrubí ha fallecido a los 71 años de forma repentina esta pasada madrugada después de una vida repleta de actividad de relevancia social, que abarcó el ámbito político, económico, deportivo, mediático y gastronómico. Lea aquí el obituario ampliado.
Sánchez Llibre: "Un gran empresario y una persona de consenso"
El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha definido a Carles Vilarrubí como "persona de consenso" y emprendedor honesto y multifacético, vinculado a sectores internacionales de la economía catalana, el audiovisual, telecomunicaciones, deportes, alimentación y gastronomía, entre otros. "Sabía que su situación de salud era delicada", ha explicado en declaraciones a 3CatInfo. Sánchez Llibre ha asegurado también que Vilarrubí fue un "gran empresario" y un "gran amigo" al que conoció hace 40 años, cuando él estaba en Unió y el fallecido en CDC.
Salvador Illa: "Deja un importante legado comunicativo"
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentado la muerte de Carles Vilarrubí a través de su cuenta de X. "Lamento la muerte de Carles Vilarrubí, empresario, presidente de la Academia Catalana de Gastronomía y exvicepresidente del FC Barcelona, reconocido con la Creu de Sant Jordi por su significativa presencia en la vida económica y social catalana. Deja un importante legado comunicativo, gracias a su impulso en la fundación de Catalunya Ràdio y RAC1. Mi sentido pésame a sus familiares y amistades".
Comunicado del Real Madrid
"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Carles Vilarrubí, quien fuera vicepresidente del F. C. Barcelona entre los años 2010 y 2017. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a su club y a todos sus seres queridos. Carles Vilarrubí ha fallecido a los 71 años de edad. Descanse en paz".
Pere Aragonès: "Un hombre profundamente comprometido con el país"
El expresident de Catalunya, Pere Aragonès, ha expresado a través de X su más sentido pésame a la familia y amigos de Carles Vilarrubí, fallecido a los 71 años. "Impactado por la muerte de Carles Vilarrubí. Un hombre profundamente comprometido con el país y con gran capacidad de impulso. Gracias por la constancia, compromiso y trayectoria de servicio a los proyectos colectivos. El más sentido pésame a la familia ya los amigos".
Creu de Sant Jordi por su significativa presencia en la vida económica y social de Catalunya
Carles Vilarrubí recibió en 2015 la Creu de Sant Jordi, uno de los máximos reconocimientos que otorga la Generalitat, por su significativa presencia en la vida económica y social de Catalunya a través de distintas empresas e instituciones.
Comunicado del Barça
"El FC Barcelona, su presidente y la Junta Directiva expresan su más sentido pésame por el fallecimiento de Carles Vilarrubí, vicepresidente institucional del Club desde el 1 de julio de 2010 hasta el 1 de octubre de 2017. Vinculado al Barça desde muy joven, también defendió el escudo como jugador de hockey sobre patines, antes de desarrollar una larga trayectoria como directivo. Empresario y gastrónomo, galardonado con la Creu de Sant Jordi y presidente de la Academia Catalana de Gastronomía y Nutrición. El Club quiere expresar todo su apoyo y cariño a la familia y amigos. Descanse en paz".
Vinculado al FC Barcelona desde joven
Vilarrubí formó parte del Barça también como deportista, con presencia en el equipo de hockey patines, antes de desarrollar una extensa trayectoria como directivo y gestor. Formó parte de la junta de directiva de Sandro Rosell y de Josep Maria Bartomeu hasta su dimisión el 1 de octubre de 2017, en desacuerdo con la decisión de disputar el partido de liga contra Las Palmas tras lo sucedido durante el referéndum de Catalunya.
