Carles Vilarrubí, exvicepresidente del FC Barcelona y figura relevante en el mundo empresarial y político de Catalunya, ha fallecido esta madrugada en Barcelona a los 71 años.

EL PERIÓDICO abre hilo con las reacciones del mundo empresarial, del deporte y la política

Muere Carles Vilarrubí, empresario y vicepresidente del Barça: reacciones del mundo empresarial, del deporte y la política

