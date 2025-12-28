Muere Carles Vilarrubí, empresario y exvicepresidente del Barça, a los 71 años

Carles Vilarrubí, empresario y exvicepresidente del FC Barcelona, ha fallecido esta madrugada en Barcelona a los 71 años. Vicepresidente del FC Barcelona hasta el 1 de octubre de 2017, Vilarrubí fue también una figura importante del mundo empresarial y político catalán desde los inicios de Convergència i Unió, participando en la creación de Catalunya Ràdio con Jordi Pujol como president de la Generalitat y ejerciendo como secretario general y director adjunto de la emisora pública entre los años 1983 y 1986.

"El FC Barcelona, su presidente y la Junta Directiva expresan su más sentido pésame por el fallecimiento de Carles Vilarrubí, vicepresidente institucional del Club desde el 1 de julio de 2010 hasta el 1 de octubre de 2017. Vinculado al Barça desde muy joven, también defendió el escudo como jugador de hockey sobre patines, antes de desarrollar una larga trayectoria como directivo. Empresario y gastrónomo, galardonado con la Creu de Sant Jordi y presidente de la Academia Catalana de Gastronomía y Nutrición. El Club quiere expresar todo su apoyo y cariño a la familia y amigos. Descanse en paz", reza el comunicado que ha publicado el club.

Vinculado al Barça desde joven, formó parte del club también como deportista en el equipo de hockey patines, antes de desarrollar una extensa trayectoria como directivo y gestor. Formó parte de la junta de directiva de Sandro Rosell y de Josep Maria Bartomeu hasta su dimisión el 1 de octubre de 2017, en desacuerdo con la decisión de disputar el partido de liga contra Las Palmas tras lo sucedido durante el referéndum de Catalunya.

Desde el año 2016, después de haber sido parte de la junta del Fútbol Club Barcelona, fue nombrado presidente de la Academia Catalana de Gastronomía y Nutrición, cargo en el que fue reelegido en 2020 para cuatro años más