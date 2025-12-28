Jordi Cruyff, a punto de volver al Ajax como director deportivo

El apellido Cruyff vuelve a estar ligado al Ajax. El nombre, ahora será el de Jordi, que se ha comprometido con el club holandés para ejercer de director deportivo. El acuerdo, ha anunciado la entidad, es verbal a falta de que todos los órganos de poder ratifiquen el acuerdo alcanzado por el presidente Dirk Anbeek con Jordi. El compromiso empezará el 1 de febrero y se extenderá hasta 2028.

Las conversaciones han concluido este fin de semana en Barcelona, informa el diario neerlandés De Telegraaf. La situación deportiva del Ajax se acerca a la definición de insostenible. En la Eredivise es tercero, pero a 16 puntos del PSV Eindhoven y a 5 del Feyenoord. En la Champions ha perdido cinco partidos y abandonó la condición de colista al vencer al Qarabag a domicilio (2-4). En la Copa jugará los octavos de final en el campo del AZ el próximo 14 de enero. El exinternacional John Heitinga fue destituido por los malos resultados.

El mal momento deportivo no es excepcional ni se ha producido esta temporada. Se arrastra desde hace varios años. El club más laureado del país conquistó la última liga en 2022 y la última copa en 2021. En Europa no ha dado noticias desde 1995, aunque al año siguiente, en 1996, fuera finalista de la Champions. Jordi Cruyff sustituirá a Alex Kroes, el actual director deportivo, y que había aceptado mantenerse en el cargo hasta que le encontraran un sustituto. Volverá al club 38 años después de su salida.

Entonces fue forzada. Entonces era un adolescente de 14 años que militaba en el fútbol base y tuvo que marcharse en 1988 cuando su padre y la familia se mudaron a Barcelona para que Johan se hiciera cargo del primer equipo azulgrana. El fútbol le llevó posteriormente por varios equipos como jugador (Manchester United, Celta, Alavés, Espanyol, Metalurg Donetz, La Valetta), como entrenador (Maccabi Tel Aviv, Chongqing Lifan y Shenzen) y como director deportivo (AEK Larnaka, Maccabi Tel Aviv y Barça).

Su último trabajo fue, precisamente, compartir las tareas de director deportivo con Mateu Alemany en el despacho y Xavi Hernández en el banquillo del Barça. Renunció en 2023 tras la conquista de la Liga. No trascendieron en público entonces los motivos fundamentales de su dimisión ni de que interrumpiera su carrera deportivo-ejecutiva hasta que, hace pocas semanas, él explicó que su hija Danae había padecido un cáncer.

"Ni siquiera vi un partido durante más de un año. Veía cinco minutos y apagaba la televisión. Mi cabeza no estaba para eso. Mi cabeza estaba solo en estar allí con mi hija, la operación, el hueso, poner titanio, quimioterapia...", contó en el podcast 'Stick to Football' que llevan varios exjugadores británicos.